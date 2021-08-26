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26.08.2021 19:55
Рубрика: В мире

Парламент Германии продлил особое эпидемическое положение в стране

Текст: Юрий Ершов
Бундестаг ФРГ проголосовал за продление на три месяца "эпидемического положения национального масштаба" в стране. Это означает, пишет еженедельник Spiegel, что власти в течение этого времени получают право вводить антиковидные меры - обязательное ношение маски, ограничение контактов между людьми и т.д.

О том, что страна находится на особом положении, парламент Германии постановил еще в марте прошлого года, а в июне нынешнего вновь это подтвердил. А теперь еще и продлил его действие.

Фото: Gettyimages
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Согласно закону о защите от инфекций, эпидемическое положение объявляется в случае возникновения серьезной опасности здоровью людей в Федеративной Республике Германии.

Любопытен расклад голосов на заседании парламента. "За" выступили 325 делегатов, "против" - 253 при пяти воздержавшихся. Очевидно, что без резких критических замечаний от оппозиции не обошлось. Так, представительница Свободной демократической партии Кристина Ашенберг-Дугнус выразила обеспокоенность тем, что констатация эпидемиологического положения может обернуться продолжением автоматических и неоправданных поползновений на основные права населения. А глава "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла заметил: в нынешних обстоятельствах в стране нет никакой необходимости и дальше ущемлять основные права граждан.

Однако постановление принято и будет действовать до конца ноября.

Правда, напоминает Spiegel, через три месяца особое положение фактически будет отменено без какого-либо дополнительного решения бундестага.

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