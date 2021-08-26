У кабульского аэропорта произошел взрыв

У ворот кабульского аэропорта произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. В Пентагоне подтвердили эту информацию.
Точных данных о жертвах и пострадавших пока нет.
В свою очередь Sky News Arabia сообщает о том, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По некоторым данным, взрыв прогремел возле гостиницы Baron, в которой остановились иностранцы.
Kabul airport the moment when blast happened pic.twitter.com/xIaRBpf3dS— 𝙏𝙝𝙚 𝘼𝙫𝙚𝙣𝙜𝙚𝙧🇮🇳 (@TheAvenger82) August 26, 2021