У кабульского аэропорта произошел взрыв

У ворот кабульского аэропорта произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. В Пентагоне подтвердили эту информацию.

Точных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

В свою очередь Sky News Arabia сообщает о том, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По некоторым данным, взрыв прогремел возле гостиницы Baron, в которой остановились иностранцы.