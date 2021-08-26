Песков: Позиции по приему мигрантов из Афганистана пока нет

Россия пока не сформулировала подход к приему беженцев из Афганистана. Ситуация меняется, и есть еще много вопросов, заявил журналистам, комментируя по их просьбе эту тему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, какой-то сформулированной позиции на этот счет нет", - ответил Песков на вопрос, выработана ли позиция по количеству беженцев, которых готова принять Россия. "Сейчас ведется работа и по линии наших миграционных властей, и по линии МИД", - сообщил он.

"Ситуация меняется, и остается очень много вопросов, поэтому по мере прояснения будет формулироваться уже позиция", - заключил пресс-секретарь президента.