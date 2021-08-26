Песков прокомментировал прием на госслужбу россиян с двойным гражданством

Указ о возможности приема на госслужбу россиян с гражданством других государств касается ограниченного числа лиц, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что это исключение сделано для тех лиц, которые не могут отказаться от него.

"Этот документ ориентирован на небольшое количество людей, на очень небольшое число граждан России, которые оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России, устраиваются на муниципальную службу, но де-юре у них остается гражданство другой страны, и они ничего с этим не могут сделать", - сказал Песков в четверг журналистам.

В качестве примера он привел россиян, которые имеют украинское гражданство, уехали с Украины, но не могут ни с кем связаться, ни приехать туда, так как это не безопасно. Песков пояснил, что речь идет не больше чем о сотнях людей.

Ранее Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам РФ, которые имеют гражданство другой страны, но лишенным возможности отказаться от него, поступать на государственную или муниципальную службу.