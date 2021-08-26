Песков прокомментировал прием на госслужбу россиян с двойным гражданством

"Этот документ ориентирован на небольшое количество людей, на очень небольшое число граждан России, которые оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России, устраиваются на муниципальную службу, но де-юре у них остается гражданство другой страны, и они ничего с этим не могут сделать", - сказал Песков в четверг журналистам.
В качестве примера он привел россиян, которые имеют украинское гражданство, уехали с Украины, но не могут ни с кем связаться, ни приехать туда, так как это не безопасно. Песков пояснил, что речь идет не больше чем о сотнях людей.
Ранее Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам РФ, которые имеют гражданство другой страны, но лишенным возможности отказаться от него, поступать на государственную или муниципальную службу.