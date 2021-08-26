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26.08.2021 13:54
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал прием на госслужбу россиян с двойным гражданством

Указ о возможности приема на госслужбу россиян с гражданством других государств касается ограниченного числа лиц, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что это исключение сделано для тех лиц, которые не могут отказаться от него.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Этот документ ориентирован на небольшое количество людей, на очень небольшое число граждан России, которые оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России, устраиваются на муниципальную службу, но де-юре у них остается гражданство другой страны, и они ничего с этим не могут сделать", - сказал Песков в четверг журналистам.

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В качестве примера он привел россиян, которые имеют украинское гражданство, уехали с Украины, но не могут ни с кем связаться, ни приехать туда, так как это не безопасно. Песков пояснил, что речь идет не больше чем о сотнях людей.

Ранее Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам РФ, которые имеют гражданство другой страны, но лишенным возможности отказаться от него, поступать на государственную или муниципальную службу.

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