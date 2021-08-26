Почему Европа сильно рискует, ограничивая прокачку газа из России

Решения суда немецкого Дюссельдорфа не исключать "Северный поток-2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза может оказаться фатальным для всей Европы. Едва ли она "замерзнет", но цены на газ могут устремиться к новым рекордам, особенно если грядущая зима будет безветренной или очень холодной.

Обновленная Газовая директива ЕС запрещает использование мощности трубопроводов более чем на 50% для их владельцев. В идеале это сделано для обеспечения доступа к газопроводам других поставщиков, но в случае с "Северным потоком-2" их не существует. Поставлять газ по нему может только Россия, а по нашим законам экспортировать природный газ по трубопроводам имеет право только "Газпром", владелец "Северного потока-2".

Как только стало известно, что мощность еще незапущенного газопровода искусственно ограничили, спотовые (контракты быстрой поставки) цены на газ в Европе поднялись с 500 до 560 долларов за тысячу кубометров. Решение немецкого суда уже связали с проблемой украинского транзита. Киев обеспокоен, что после 2024 года Россия перестанет прокачивать газ через территорию Украины. Транзит газа дает украинскому бюджету до 3 млрд долларов в год, но есть еще мультипликативный эффект, который, по разным оценкам, составляет от 2 до 5 млрд долларов.

Запуск "Северного потока-2" ожидается этой осенью, но теперь по нему вместо 55 млрд кубометров газа в год будет возможно поставлять только 27,5 млрд кубометров. Едва ли это устраивает европейских потребителей и "Газпром". Для него украинский транзит наименее экономически привлекателен, и сомнительно, что компания будет активно резервировать дополнительные мощности на этом направлении. При этом сохраняется опасность, что запуск нового газопровода затянется.

Сейчас Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода. - "РГ") проходит процедуру сертификации в качестве независимого оператора, что позволит "Газпрому" заполнять "Северный поток-2" на 100%. Но это может занять до десяти месяцев, и теоретически компания может не получить разрешения на начало эксплуатации газопровода до завершения сертификации, поясняет директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Если коммерческие поставки газа по "Северному потоку-2" не начнутся в этом году и "Газпром" откажется бронировать дополнительные транзитные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины, это вызовет дальнейший рост цен на газ в Европе, считает она.

Рост цен на газ может заставить ЕС снять ограничения на использование "Северного потока-2"

Также могут возникнуть вопросы и к экологической повестке ЕС. Падение объемов ветровой генерации и дорогой газ уже привели к тому, что Европа нарастила в этом году импорт угля, от которого вроде как собирается отказываться. Дальнейший рост цен на газ и приближающаяся зима могут усугубить ситуацию.

По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, вероятней всего ограничение на поставки газа через "Северный поток-2" естественным образом снимется при росте цены на газ еще в четыре раза, чем в результате работы юристов.