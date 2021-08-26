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26.08.2021 09:03
Рубрика: Общество

Почти 90 тысяч пенсионеров-москвичей получили наборы после вакцинации

Текст: Любовь Проценко
Почти 90 тысяч пенсионеров-москвичей получили наборы после вакцинации. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Акция "С заботой о здоровье" стартовала в Москве 23 июня по инициативе Мэра Москвы Сергея Собянина. Получить полезный подарочный набор могут все жители Москвы старше 65 лет, сделавшие первую прививку в период с 23 июня по 1 октября, а затем завершившие вакцинацию. Анастасия Ракова рассказала. "Представители старшего поколения наиболее подвержены рискам тяжело заболеть коронавирусной инфекцией. Именно поэтому мы приняли решение поддержать пенсионеров и отблагодарить их за то, что вакцинируясь, они помогают в борьбе с распространением вируса в городе. Для удобства горожан, кроме пунктов в центрах соцобслуживания, были открыты дополнительные пункты выдачи в Гостином Дворе и в городских поликлиниках. Всего со старта акции подарком воспользовались почти 90 тысяч человек".

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Самым активным оказался Южный округ, где подарочные наборы получили более 11 тысяч человек. На втором и третьем месте по количеству участников акции "С заботой о здоровье" Юго-Западный и Северо-Восточный округа соответственно, где москвичи пенсионного возраста получили более 10 тысяч коробок.

В состав набора вошло все самое необходимое для укрепления иммунитета и поддержания здорового образа жизни: витаминные комплексы, тонометр и пульсоксиметр, набор косметики, таблетница, медицинские маски и другое.

Напомню, чтобы получить подарочный набор с заботой о здоровье нужно предъявить паспорт гражданина РФ, московский полис ОМС, сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов вакцины или QR-код в бумажном или электронном виде (в ТЦСО принимают только QR-код), а также подарочный сертификат на получение коробки здоровья. Набор можно получить в любом из указанных пунктов, независимо от того, где была проведена вакцинация.

При получении подарочного набора в пунктах вакцинации сотрудники отделов "Московского долголетия" также могут помочь выбрать интересные для пенсионера занятия и записаться в проект Мэра Москвы.

Уточнить адреса пунктов выдачи подарка можно по телефону: +7 (495) 870-44-44.

Общество Здоровье

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