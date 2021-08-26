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26.08.2021 16:41
Рубрика: В мире

Посол РФ: США и талибы помогли при вывозе россиян из Афганистана

Текст: Екатерина Забродина

На Смоленской площади признали, что вывоз россиян из Афганистана прошел успешно благодаря содействию представителей "Талибана" (террористическое движение запрещено в РФ) и США. Об этом говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД РФ.

Фото: SAHEL ARMAN / AFP
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В дипведомстве рассказали, что вывозные рейсы состоялись 25 и 26 августа. Ими воспользовались граждане не только России, но также Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Все они обратились в посольство РФ с просьбой помочь им вернуться домой.

"Несмотря на дезорганизацию работы кабульского аэропорта, мероприятие по подготовке и отправке вывозных рейсов осуществлено успешно при содействии представителей Движения талибов, а также США, продолжающих регулировать воздушное пространство Афганистана", - сообщили в МИД. При этом там называют процедуру не эвакуацией, но "содействием в возвращении на Родину указанных граждан, оказавшихся в сложных условиях в связи с резким изменением военно-политической обстановки в Афганистане".

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов подтвердил в эфире телеканала "Россия-24", что талибы помогли с организацией безопасного вывоза российских граждан из Кабула. По его словам, с ними осуществлялось "очень хорошее взаимодействие". В частности, они "помогали, обеспечивали, чтобы никто не подходил извне, не обижал наших граждан", которых доставили в аэропорт на специальных автобусах. "Под талибским вооруженным конвоем поехали прямо к трапу", - пояснил Жирнов.

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