Посол РФ: Все желающие россияне покинули Афганистан

Все соотечественники, которые хотели покинуть Афганистан, сделали это в среду, 25 августа. С таким заявлением выступил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, передает РИА Новости.

"Все, кто хотел выехать, выехали​​​. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек", - сообщил дипломат в эфире телеканала "Россия 24". По словам посла, все эти граждане РФ хотели покинуть Афганистан еще с июня, но у них не было такой возможности.

При этом, по данным посольства, несколько граждан не успели приехать в аэропорт "просто по логистическим соображениям". Кроме того, в Исламской республике остается около ста россиян, которые "пока не озвучивали своего коллективного желания уезжать".