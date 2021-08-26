Принять участие в переписи населения можно будет с помощью гаджета

Впервые принять участие во Всероссийской переписи населения россияне смогут без помощи переписчиков, заполнив электронный переписной лист на портале госуслуг. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков.

По словам замглавы Минцифры Олега Качанова, формат электронного переписного листа уже подготовлен. При этом заполнить его можно будет как в браузере, так и на мобильном устройстве. Сейчас проводится нагрузочное тестирование системы. Ожидается, что пиковая нагрузка на сайт будет в первый и последний день онлайн-переписи.

Между тем, вице-премьер Андрей Белоусов распорядился обеспечить максимально надежную работу портала госуслуг несмотря на стандартную практику "падения" сайтов переписи в других странах, говорится в пресс-релизе Медиаофиса Всероссийской переписи населения.

Отмечается, что в ней также задействуют переписчиков, которые при обходе жилых помещений будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Помимо этого переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Все работы по подготовке к самостоятельной онлайн-переписи будут завершены до конца сентября. Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, а заполнить электронный переписной лист на сайте госуслуг можно будет с 15 октября по 8 ноября.