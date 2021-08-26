Приставы начали без суда наказывать коллекторов

Новая практика: судебные приставы начали самостоятельно выписывать штрафы коллекторам-нарушителям. Такими полномочиями их наделил недавно принятый закон.

До сих пор решение принимали суды. Приставы выявляли нарушение, но оштрафовать грубиянов самостоятельно были не уполномочены.

Теперь все изменилось. Например, недавно судебные приставы Подмосковья назначили коллекторам штраф в размере 50 тысяч рублей за угрозы и частые звонки заемщику.

"В Главное управление ФССП России по Московской области обратилась жительница Подмосковья с жалобой на действия организации, осуществляющей функции по возврату просроченной задолженности, - рассказали в службе судебных приставов. - У женщины имелась задолженность по кредитным обязательствам, и на ее мобильный телефон более двух раз в неделю и более восьми раз в месяц стали поступать содержавшие в себе оскорбления и угрозы звонки от представителей заемщика с требованием оплатить долги".

Информация подтвердилась. В итоге платить придется уже коллекторам.

А в Республике Коми была наказана коллекторская компания из Новосибирска, пытавшаяся взыскать в Сыктывкаре несуществующий долг.

"Жительница Сыктывкара была должна банку 40 тысяч рублей, но после возбуждения в службе судебных приставов исполнительного производства полностью расплатилась с кредитором", - рассказывают в ведомстве.

Однако через несколько лет о несуществующем долге пожилой женщине стала напоминать некая частная служба взыскания.

"Она действовала по поручению новосибирской коллекторской компании, которая в свое время перекупила долг у банка, - сообщают судебные приставы. - Потерпевшая обратилась за защитой своих прав в Управление ФССП России по Республике Коми, профильным отделом управления было возбуждено дело об административном правонарушении и начато административное расследование".

Женщина давно выплатила долг, но из-за сбоя в программе ее стали донимать коллекторы

В ходе расследования коллекторская компания объяснила ошибку сбоем программного обеспечения при выгрузке данных должников, которые передавались частной службе для дальнейшего взыскания просроченной задолженности. Однако это обстоятельство не освободило коллекторов от ответственности. Постановлением главного судебного пристава Республики Коми юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 50 тысяч рублей.

Тем не менее в некоторых случаях приставы по-прежнему направляют материалы в суд. Как пояснили эксперты, это делается в тех ситуациях, когда приставы считают нужным не только оштрафовать коллекторов, но и, скажем, приостановить деятельность компании. Такие санкции, как дисквалификация руководителей или приостановление деятельности компании, вправе назначать только суд. Так что у приставов сегодня есть выбор: либо наказать самостоятельно, и тогда нарушителям грозит только штраф. Либо передать дело в суд, и тогда могут быть и более строгие санкции.

Еще новация: теперь под статью 14.57 КоАП РФ, наказывающую за нарушения при взыскании долга, попали и банкиры. Так что уже не важно, кто тревожит человека по ночам, банкир или коллектор, накажут всех.