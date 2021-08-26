Продюсеры обсудили спасение шоу-индустрии

Второй год подряд в России отменяются гастроли мировых звезд, а музыкальные фестивали переносятся на следующий год. Многие концерты проходят при неполной заполняемости залов, а значит, уже не приносят былой выручки, которая шла на гонорары артистам, промоутерам, звукорежиссерам, техникам, осветителям, гардеробщикам, аренду концертных площадок (всего в этой индустрии работают около 700 тысяч человек). Конечно, многое понято: пандемия продолжается, и рисковать здоровьем людей в пору COVID-19 нельзя. Но выживет ли шоу-бизнес, второй год находящийся в столь сложных условиях?

Для обсуждения этой темы ведущие продюсеры, промоутеры, руководители крупнейших концертных организаций и менеджеры встретились в Москве, на пресс-конференции в ТАСС. А кто-то вступал в дискуссию и в онлайн-формате из других городов, в частности, глава ведущего петербургского концертного агентства NCA Михаил Шурыгин.

"Мы верили, что придет весна, и все закончится, но на самом деле - все наоборот усугубилось", - первой слово взяла глава компании SAV Entertainment и президент Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Надежда Соловьева. Она уточнила, что "эта пресс-конференция для того, чтобы нас услышали и нам помогли…".

Ну а дальше глава компании Eventation Сергей Мурадов рассказал о конкретных предложениях: "Наша отрасль практически парализована в течение двух лет. Многие крупные мероприятия переносились четыре-пять раз. При этом рентабельность у нас начинается с 70-80% заполняемости залов. А нам, конечно, нужна полная, хотя мы понимаем, что это сейчас, наверное, нереально… На сегодня 23% граждан России имеют прививки, и значит, возможны 77%зрителей, что тоже недостаточно. Поэтому нам нужна поддержка, субсидии, ведь на руках зрителей 5 миллионов билетов, которые могут стать фантиками, хотя этого сценария мы хотели бы избежать… Мы хотели бы вступить в диалог о правилах, которые в пору пандемии должны регулировать нашу деятельность…".

Свои предложения, в частности, касающиеся формата COVID-free, представители музыкальной индустрии уже направили в Роспотребнадзор.