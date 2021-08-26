Производители транспорта уходят от импорта

Создание отечественной продукции, способной конкурировать на международном рынке, стало результатом курса на импортозамещение, стартовавшего в 2014 году. За семь лет многим отраслям промышленности удалось сместить ориентир на работу с российскими поставщиками. Яркие примеры - в транспортном машиностроении.

Отраслью, успешно реализующей программы импортозамещения, можно считать тяжелое машиностроение. О том, что в этой отрасли доля российской продукции на рынке составляет уже более 80%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Также успехи демонстрируют транспортное машиностроение, автопром, сельхозмаш.

Поддержать отечественную промышленность помогают льготные условия, а также прямая помощь и инвестиции. Как отметил в июне на итоговой коллегии Минпромторга РФ вице-премьер Юрий Борисов, с 2015 года на импортозамещение было потрачено около 2 триллионов рублей

Правительство планирует уделить транспортному машиностроению серьезное внимание и в дальнейшем.

Так, во время визита в Тверь премьер-министр Михаил Мишустин поручил минпромторгу проработать меры поддержки для этой отрасли, включая поддержку импортозамещения основных систем и компонентов.

"Транспортное машиностроение - один из ключевых элементов развития всей экономики, поэтому меры поддержки Фонда промышленности и все те инструменты, которые сегодня имеет минпромторг, должны распространяться на эту отрасль", - подчеркнул премьер-министр.

Он также напомнил, что значительные средства запланированы на субсидирование экспорта, возмещение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

"У российского транспортного машиностроения хороший потенциал, имеются производственные мощности, технологии. Мы видим успешные примеры технологического производства и поездов, и троллейбусов, и автобусов. Есть и экспортный потенциал. Но также нужна и финансовая поддержка. Это даст новые силы, подтолкнет к дальнейшему развитию и продвижению нашей техники, в том числе за рубежом", - считает доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Плеханова Галина Кузнецова.

Пример такого перехода на отечественные комплектующие - производство электропоезда "Иволга" на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в Трансмашхолдинг). Только в прошлом году ТВЗ закупил комплектующих у отечественных предприятий на 16,8 млрд рублей. Их поставили 255 крупных и средних поставщиков. Как результат, 90% узлов и компонентов в поезде - российские.

"Иволга" и разработана отечественными конструкторами. Она создавалась как поезд, приспособленный к движению в городских условиях с частыми остановками. Поэтому может быстро разгоняться и тормозить, а ход состава остается плавным за счет системы пневмоподвешивания.

Учтен и большой пассажиропоток - в вагоне широкие двери (1,4 метра), нет тамбуров, люди сразу попадают в салон, где есть как места для сидения, так и множество поручней, позволяющих с комфортом ехать стоя. Поезд реализован как единый состав, который можно пройти насквозь.

В каждом вагоне в систему кондиционирования вмонтировано по две установки обеззараживания воздуха. Они работают на основе ультрафиолетовых ламп, которые способны уничтожать бактерии и вирусы. ТМХ уже более десяти лет оснащает такими системами свою технику. Кстати, установки обеззараживания воздуха разработало и производит также российское предприятие - "ЛитТрансСервис".

Фото: предоставлено АО "Трансмашхолдинг"

"Иволги" - это подвижной состав, соответствующий международному уровню. Технические характеристики, комфорт в салоне, наличие систем обеззараживания воздуха, разъемов для зарядки гаджетов, креплений для велосипедов - это совершенно другой уровень сервиса для пассажиров", - отмечает директор ассоциации содействия развития транспортной отрасли "Транспортная ассоциация Московской агломерации" Норайр Блудян.

"Иволги" ходят по Московским центральным диаметрам. Однако создатели заложили в поезд возможность адаптироваться к работе в разных условиях. Так, например, он может быть и городским, и пригородным, и межрегиональным с различным числом вагонов - все зависит от нужд заказчика.

Стратегическим партнером ТМХ выступает Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, его дизайнеры разработали интерьер новой модификации поезда - "Иволга 3.0".

Новый дизайн кресел, подлокотники, иное размещение зарядных портов, крючки для сумок под столиком и на вертикальных поручнях - лишь часть новинок третьей модификации поезда. Она отличается и техническими характеристиками: максимальная скорость поезда - 160 км/ч, ускорение - до 1 м/с2. При этом уже почти 95% компонентов нового поезда произведены в России.