Радиолокационные станции "Воронеж" модернизируют до новейшей "Яхромы"

Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении типа "Воронеж" модернизируют до уровня новейшей станции "Яхрома". Данная РЛС строится в Крыму.

Об этом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" сообщил генеральный директор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко, пишет РИА Новости. Он отметил, что при модернизации применят все новые достижения, которые используют при строительстве "Яхромы".

Гендиректор Юрий Аношко отметил, что радиолокационные станции "Яхрома" будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью. Для их возведения применяют технологию автоматизированной системы цифрового двойника. Именно она позволяет отслеживать состояние РЛС. А еще "Яхроме" потребуется боевой расчет в меньшем количестве, чем, например, "Воронежу".

"РГ" уже писала, что сейчас в составе наземного эшелона радиолокационных станций российской системы предупреждения работают десять дальних радаров, в том числе три советские РЛС: модернизированная станция "Днепр" на Кольском полуострове, "Дарьял" в Коми и "Волга" в Беларуси. Стратегией развития системы предусмотрено создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля по границам страны за счет новых станций типа "Воронеж". До 2030 года запланированы модернизация ряда действующих радаров и строительство новых в Ленинградской области и на Дальнем Востоке.