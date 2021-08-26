Елена Кац рассказала Сергею Собянину о пожеланиях жителей районов ВАО

Главный врач детской городской поликлиники №7, муниципальный депутат Елена Кац передала мэру Москвы Сергею Собянину собранные ею пожелания жителей районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево.

"За последние месяцы мы провели множество опросов и встреч с жителями, выясняя, какие проблемы их волнуют больше всего, - сказала Елена Кац. - В основном, это были вопросы благоустройства и организации досуга. Все пожелания и предложения были проанализированы и переданы сначала в префектуру ВАО, а теперь и вам. Надеюсь, что они будут приняты во внимание в ходе принятия управленческих решений на уровне правительства Москвы".

В частности, Елена Кац спросила мэра о судьбе кинотеатра "Энтузиаст", в котором жители хотели бы видеть культурно-досуговый центр, а также попросила ускорить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Вешняках. Сергей Собянин сказал, что даст соответствующие поручения правительству Москвы.