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26.08.2021 22:18
Рубрика: Власть

Елена Кац рассказала Сергею Собянину о пожеланиях жителей районов ВАО

Текст: Любовь Проценко
Фото: Дарья Сорокина Фото: Дарья Сорокина
Фото: Дарья Сорокина

Главный врач детской городской поликлиники №7, муниципальный депутат Елена Кац передала мэру Москвы Сергею Собянину собранные ею пожелания жителей районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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"За последние месяцы мы провели множество опросов и встреч с жителями, выясняя, какие проблемы их волнуют больше всего, - сказала Елена Кац. - В основном, это были вопросы благоустройства и организации досуга. Все пожелания и предложения были проанализированы и переданы сначала в префектуру ВАО, а теперь и вам. Надеюсь, что они будут приняты во внимание в ходе принятия управленческих решений на уровне правительства Москвы".

В частности, Елена Кац спросила мэра о судьбе кинотеатра "Энтузиаст", в котором жители хотели бы видеть культурно-досуговый центр, а также попросила ускорить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Вешняках. Сергей Собянин сказал, что даст соответствующие поручения правительству Москвы.

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