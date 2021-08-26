Еще два региона получат инфраструктурные бюджетные кредиты

Заявки на получение инфраструктурно-бюджетных кредитов от Московской и Мурманской областей одобрены правительственной комиссией по региональному развитию.

"Московская область подала сразу шесть заявок, - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. - Четыре из них предполагают строительство 28 объектов инфраструктуры в рамках установленного лимита на сумму 23,7 млрд рублей, а еще две - на предоставление инфраструктурно-бюджетного кредита на пять объектов в размере 3,9 млрд рублей на конкурсной основе. Сегодня мы одобрили основную заявку, конкурсную же будем рассматривать после 1 октября, когда у нас останутся нераспределенные лимиты. Благодаря этому в Московской области будет построено порядка 3 млн квадратных метров жилья и создано порядка 47 тысяч рабочих мест".

За счет инфраструктурно-бюджетных кредитов будут построены 16 детских садов, пять школ и пристроек - в целом почти на 9,2 тысячи мест, пояснил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также будут отремонтированы три больницы и реконструированы шесть дорожных магистралей.

Также комиссия одобрила заявку Мурманской области. "Благодаря кредиту на сумму 3,4 млрд рублей в Мурманске будет создан культурно-деловой центр "Новый Мурманск", в составе которого будут построены конгресс-холл, гостиница, крытый тематический парк, музей Арктики, фудкорты и ряд других объектов", - рассказал Хуснуллин.

Благодаря этому в городе появится более 2 тысяч рабочих мест, добавил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Вице-премьер призвал регионы активизироваться, так как срок подачи заявок - до 1 октября. После этого все невыбранные лимиты будут распределяться на конкурсной основе. Сейчас в Минстрой представили заявки еще семь регионов: Костромская, Магаданская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО и Татарстан. Они будут рассмотрены комиссией в ближайшее время.