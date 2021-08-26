Еще один дождливый день пообещали москвичам синоптики

Август в Москве уже перевыполнил норму по осадкам, но сегодня дожди продолжатся. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем в четверг местами осадки будут сильные, а порывы ветра - до 12 метров в секунду. За сутки выпадет от 3 до 5 миллиметров осадков. Это не очень много, если учесть, что норма для последнего летнего месяца составляет 77 миллиметров. Правда, с начала августа уже выпало 97 миллиметров осадков. В утренние часы температура воздуха +12...+14 градусов, а днем +19...+21.

Атмосферное давление и геомагнитный фон ожидаются неустойчивыми, зато содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормы. Метеозависимым людям стоит начать готовиться к переменам в погоде.

Кстати, максимально высокой температура воздуха 26 августа была в 1938 году - тогда столбики термометров поднялись до отметки +35,3 градуса. А в 1921 году в этот день было зафиксировано всего +1,6 градуса.