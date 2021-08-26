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26.08.2021 15:52
Рубрика: Экономика

Хованская: Необходимо увеличить срок моратория на уплату взносов на капремонт в Москве

Текст: Любовь Проценко

По мнению главы комитета жилищно-коммунальной политики и ЖКХ Госдумы Галины Хованской, в Москве сейчас один из самых минимальных сроков, устанавливающих мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт.

Фото: iStock
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"Законодательство позволяет субъектам федерации устанавливать мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в новостройках в пределах 5 лет, - напомнила Галина Хованская. - В Москве же собственники помещений в новостройках не уплачивают взносы на капитальный ремонт в течение 8 месяцев с момента включения их в региональную программу. Это один из самых минимальных сроков, установленных в субъектах РФ".

Депутат подчеркнула, что гарантийный срок обслуживания дома составляет не менее 5 лет. Именно в этот срок застройщик несет ответственность за все недостатки капитального характера и устраняет их. Потребность в капитальном ремонте в этот период априори не должна возникать. "Более того, ближайший срок проведения капитального ремонта новостройки с учетом нормативного срока эксплуатации несущих конструкций и инженерных сетей наступает, как правило, через 15-20 лет. Поэтому начало уплаты собственниками помещений в новостройках взносов на капитальный ремонт и осуществление ими накоплений сразу после ввода в эксплуатацию или же в течение первого года представляется необоснованным".

Кроме того, по ее словам, граждане покупают жилые помещения в основном в ипотеку и в течение первого года, как правило, проводят в них ремонты. Безусловно, дополнительные траты в виде взносов на капитальный ремонт создают дополнительные трудности для их семейного бюджета.

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