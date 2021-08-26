Липецкий облсовет утвердил поправки в бюджет региона

Депутаты Липецкого областного Совета на 58-ой сессии утвердили изменения в Закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Доходы казны выросли почти на 1 миллиард 750 миллионов рублей. Бюджет пополнился за счет налога на прибыль организаций - в размере 1 миллиарда 100 миллионов рублей, а также за счет средств федерального бюджета - в объеме 649 миллионов рублей.

- Дополнительные средства, в первую очередь, направляются на всестороннюю поддержку сферы здравоохранения и специалистов, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом, - отметил председатель областного совета Павел Путилин. - При этом важно, что без дополнительной финансовой поддержки не остаются и другие важные направления. Несмотря на пандемию, жизнь продолжается. Сегодня выделены значительные средства на развитие региона

По словам Павла Путилина, 70 миллионов рублей направлено на модернизацию лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных заболеваний. Около 29 миллионов рублей - на выплаты социальным и медицинским работникам.

- В регион поступили дополнительные средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет - почти 264 миллиона рублей. На ремонт дорог - 255 миллионов рублей. Кроме того, из федерального бюджета выделены средства на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров - в размере почти 5 миллионов рублей, - добавил Павел Путилин.

За счет поступлений налога на прибыль выделены дополнительные средства на решение вопросов водоснабжения и водоотведения: 256 миллионов рублей направят на капитальный ремонт сетей и приобретение специализированной техники, 18 миллионов рублей - на благоустройство сквера имени Ивана Бунина в городе Ельце и на строительство спортивной площадки в городе Задонске.

Дополнительную финансовую помощь также получили местные бюджеты. Депутаты увеличили расходы на социалку, образование и культуру. На 22 миллиона рублей выросли ассигнования на поддержку в виде социальных контрактов, почти 13,5 миллиона рублей - на мероприятия по обращению с бродячими животными. Выделена субсидия управлению по охране объектов культурного наследия области на восстановление памятника культуры - церкви Рождества Христова в селе Шовское Лебедянского района. Предусмотрены средства на ремонт Липецкого театра кукол - почти 29 миллионов рублей, еще около 21 миллиона направят на создание в шести районах области создадут филиалов центра цифрового образования детей "It-клуб".

С учетом внесенных поправок бюджет Липецкой области на 2021 год планируется бездефицитным, доходы и расходы составят 81,4 миллиарда рублей.