На Аминьевском шоссе из под земли валит пар

В социальных сетях обсуждают кадры с запада Москвы, где из-под земли валит пар или дым. Как сообщает комплекс городского хозяйства Москвы, аварийной ситуации на теплосетях нет.

"Во время испытаний тепловых сетей в районе Аминьевского шоссе, д. 24 в технологических целях под контролем ремонтной бригады был проведен дренаж теплоносителя с высокой температурой. Это вызвало парение, - сообщает пресс-служба. - В настоящее время ведется расхолаживание участка для продолжения ремонтных работ".

Как сообщают специалисты, место проведения работ огорожено. Пострадавших нет.