Новости

Мишустин выделил более 1 млрд рублей на развитие грузовых автомобилей 10:09
На портале госуслуг появился раздел о борьбе с мошенниками 10:00
Под Воронежем завели дело о гибели рыбы из-за коммунальной аварии 09:57
Врач назвала срок беременности для безопасной вакцинации от COVID-19 09:45
На Алтае видеоблогера поймали на незаконной ловле хариуса 09:40
В какую сумму обойдется собрать ребенка в школу 09:31
Наталья Сергунина: "Ночь кино" пройдет в 60 музеях, библиотеках и культурных центрах Москвы 09:30
Разработчик рассказал, как российские РЛС обходят стелс-технологии 09:29
В Подмосковье арестована санитарка, избивавшая пожилых подопечных 09:26
Работник рудника в Якутии похитил более килограмма золота 09:25
Названы опасные последствия легкой формы коронавируса 08:12
В Челябинске завели дело на отца утонувшего в озере ребенка 08:02
Посол России Келин предостерег Лондон от провокаций в Черном море 07:55
Эксперт рассказал, что изменилось в правилах наследования 07:32
В Москве благоустроят территории 39 поликлиник 07:18
Ученые: Яд бразильской гадюки тормозит распространение коронавируса 07:11
Датские ученые предупредили о надвигающейся климатической катастрофе 06:50
Онколог рассказал о последствии отказа от курения 06:37
Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет 05:58
В Новосибирске в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек 05:50
Еще один дождливый день пообещали москвичам синоптики 05:30
В Хабаровске гостям форума "Армия-2021" покажут танковый вальс 05:16
Жители Бурятии забили тревогу из-за загрязнения на руднике 05:03
На чемпионате "Молодые профессионалы" обсудят подготовку студента-исследователя 05:00
Турция начала выводить свои войска из Афганистана 04:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 09:30
Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: "Ночь кино" пройдет в 60 музеях, библиотеках и культурных центрах Москвы

Текст: Любовь Проценко

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в рамках акции "Ночь кино" 28 августа горожан ждут кинопоказы, тематические занятия, встречи с артистами и режиссерами.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Что покажут московские парки во время акции "Ночь кино"

"Кинопоказы пройдут в 60 библиотеках, культурных центрах и музеях. Еще в 29 учреждениях культуры можно будет послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах", - сообщила она.

Центральная детская библиотека N226 приглашает на праздничную программу "Мастера кинематографа ХХ века". Юных посетителей познакомят с книгами, которые легли в основу сценариев для популярных детских фильмов и мультфильмов. Также они смогут поучаствовать в мастер-классе и создать анимационный проект. Праздник начнется в 16.00, вход по предварительной регистрации.

На каких велосипедах предпочитали кататься известные киногерои, можно узнать на лекции в музее "Садовое кольцо". Велогид и радиоведущая Наталья Лисицына расскажет о роли двухколесного транспорта в советском кинематографе и поделится веселыми историями со съемочных площадок. Для посещения необходимо зарегистрироваться. Лекция также будет доступна онлайн, трансляция начнется в 18.30 на странице музея в Instagram.

Познакомиться с творениями современных мультипликаторов предложат в галерее "Загорье". В 19.00 здесь начнутся показы мультфильмов, зрители увидят работы студентов творческих вузов и молодых художников. Понадобится предварительная регистрация.

В Музее истории ГУЛАГа в 17.30 прочитают лекцию о немецком кино 1970-х и 1980-х годов, в частности расскажут о творчестве известных режиссеров этого времени: Ханса-Юргена Зиберберга, Фолькера Шлендорфа, Вернера Херцога, Райнера Вернера Фассбиндера и других. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. А с 20.00 в музее будут проходить кинопоказы немецких фильмов "Каддиш для друга" Лео Хасина и "Капитан" Роберта Швентке. Первая лента повествует о жизни пожилого ветерана Второй мировой войны Александра Рабиновича, второй фильм посвящен истории 19-летнего рядового в последние дни войны. Нужна предварительная регистрация.

Музей моды предлагает поговорить о костюмах из ленты Сергея Эйзенштейна "Александр Невский". В 21.30 в музее покажут знаменитую кинокартину, а затем предложат поучаствовать в тематической дискуссии - например, обсудить доспехи тевтонцев, одежду псковского воеводы и поговорить о работе художника по костюмам. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Как создавались фильмы о прозаиках Андрее Платонове, Илье Ильфе и Евгении Петрове, а также о поэте Осипе Мандельштаме, расскажет режиссер Роман Либеров. Его творческий вечер начнется в 23.30 в библиотеке-медиацентре N67. Также гости узнают о музыкальном альбоме "Сохрани мою речь навсегда" на стихи Мандельштама. Нужна регистрация.

Напомним, "Ночь кино" проходит в столице в столице в шестой раз. В этом году в ней примут участие более 120 культурных площадок, специальную программу подготовили городские парки. Зрители смогут увидеть новинки кинематографа и классику мирового кино, в том числе популярные киносериалы и короткометражки. Узнать подробное расписание и зарегистрироваться для посещения мероприятий можно на официальном сайте акции.

Мероприятия организуют в онлайн- и офлайн-формате. Они будут бесплатными, попасть на них можно по предварительной регистрации. Полная программа "Ночи кино" в библиотеках, культурных центрах и музеях доступна на сайте "Онлайн.Библиогород". Здесь же можно зарегистрироваться на понравившиеся события. При посещении учреждений культуры необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

В регионах Культура Кино и ТВ Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
Самолеты Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Подмосковье
Посол России Келин предостерег Лондон от провокаций в Черном море
Пушков: Президент Эстонии "подложила свинью" Украине
Определились все участники групповой стадии Лиги чемпионов
Игорь Бутман: Настоящий джаз - музыка для самой широкой аудитории
Как проходят репетиции и тренировки экипажа фильма "Вызов"