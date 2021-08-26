Наталья Сергунина: "Ночь кино" пройдет в 60 музеях, библиотеках и культурных центрах Москвы

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в рамках акции "Ночь кино" 28 августа горожан ждут кинопоказы, тематические занятия, встречи с артистами и режиссерами.

"Кинопоказы пройдут в 60 библиотеках, культурных центрах и музеях. Еще в 29 учреждениях культуры можно будет послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах", - сообщила она.

Центральная детская библиотека N226 приглашает на праздничную программу "Мастера кинематографа ХХ века". Юных посетителей познакомят с книгами, которые легли в основу сценариев для популярных детских фильмов и мультфильмов. Также они смогут поучаствовать в мастер-классе и создать анимационный проект. Праздник начнется в 16.00, вход по предварительной регистрации.

На каких велосипедах предпочитали кататься известные киногерои, можно узнать на лекции в музее "Садовое кольцо". Велогид и радиоведущая Наталья Лисицына расскажет о роли двухколесного транспорта в советском кинематографе и поделится веселыми историями со съемочных площадок. Для посещения необходимо зарегистрироваться. Лекция также будет доступна онлайн, трансляция начнется в 18.30 на странице музея в Instagram.

Познакомиться с творениями современных мультипликаторов предложат в галерее "Загорье". В 19.00 здесь начнутся показы мультфильмов, зрители увидят работы студентов творческих вузов и молодых художников. Понадобится предварительная регистрация.

В Музее истории ГУЛАГа в 17.30 прочитают лекцию о немецком кино 1970-х и 1980-х годов, в частности расскажут о творчестве известных режиссеров этого времени: Ханса-Юргена Зиберберга, Фолькера Шлендорфа, Вернера Херцога, Райнера Вернера Фассбиндера и других. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. А с 20.00 в музее будут проходить кинопоказы немецких фильмов "Каддиш для друга" Лео Хасина и "Капитан" Роберта Швентке. Первая лента повествует о жизни пожилого ветерана Второй мировой войны Александра Рабиновича, второй фильм посвящен истории 19-летнего рядового в последние дни войны. Нужна предварительная регистрация.

Музей моды предлагает поговорить о костюмах из ленты Сергея Эйзенштейна "Александр Невский". В 21.30 в музее покажут знаменитую кинокартину, а затем предложат поучаствовать в тематической дискуссии - например, обсудить доспехи тевтонцев, одежду псковского воеводы и поговорить о работе художника по костюмам. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Как создавались фильмы о прозаиках Андрее Платонове, Илье Ильфе и Евгении Петрове, а также о поэте Осипе Мандельштаме, расскажет режиссер Роман Либеров. Его творческий вечер начнется в 23.30 в библиотеке-медиацентре N67. Также гости узнают о музыкальном альбоме "Сохрани мою речь навсегда" на стихи Мандельштама. Нужна регистрация.

Напомним, "Ночь кино" проходит в столице в столице в шестой раз. В этом году в ней примут участие более 120 культурных площадок, специальную программу подготовили городские парки. Зрители смогут увидеть новинки кинематографа и классику мирового кино, в том числе популярные киносериалы и короткометражки. Узнать подробное расписание и зарегистрироваться для посещения мероприятий можно на официальном сайте акции.

Мероприятия организуют в онлайн- и офлайн-формате. Они будут бесплатными, попасть на них можно по предварительной регистрации. Полная программа "Ночи кино" в библиотеках, культурных центрах и музеях доступна на сайте "Онлайн.Библиогород". Здесь же можно зарегистрироваться на понравившиеся события. При посещении учреждений культуры необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.