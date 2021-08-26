Очередное дело горе-блогеров, теперь с игрой в угон автомобиля, дошло до суда

В последнее время на просторах интернета и российских городов стало появляться все больше видеоблогеров и пранкеров, которые снимают ролики на грани фола, опасные для себя и окружающих. И если селфи подростков, снятые на крыше электрички или карнизе многоэтажки, опасны для них самих, то вот лихачи на дороге, играющие в "шашечки" на огромной скорости, смертельно опасны для всех, кто окажется на их пути.

И хотя полиция после ДТП с блогером Эдвардом Билом всерьез взялась за выявление таких лихачей и привлечение их к ответственности, вряд ли это остановит всех желающих. Ведь чаще всего им грозит лишь штраф за нарушение правил, который несопоставим с теми гонорарами, которые они получают за размещенные ролики.

Но есть еще одна категория блогеров - это так называемые пранкеры, которые, если переводить на русский язык, занимаются розыгрышами. Они не задумываются, что, снимая очередной ролик, не только подводят себя под статью Уголовного кодекса, но и собирают доказательную базу для следствия.

Например, так произошло с таджикским блогером Кароматулло Джаборовым и его двумя столичными друзьями Станиславом Мелеховым и Артуром Исаченко. В начале августа Пресненский суд признал их виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Джаборов получил 2 года и 4 месяца колонии, а Исаченко и Мелехов по 2 года условно. В их случае все началось и закончилось с нашумевшим ковидным пранком в метро. В феврале 2020 года МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии метро упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. После задержания выяснилось, что пранкер - это гражданин Таджикистана Джаборов, а его сообщники - безработные москвичи. Все свое представление, которое вызвало панику у пассажиров, троица снимала на видео. Сам блогер Джаборов заявил на суде, что не ожидал такой реакции на розыгрыш и всего лишь хотел, "чтобы люди серьезно относились к пандемии".

И вот 26 августа очередной пранк - теперь уже с угоном автомобиля - дошел до суда. Как рассказали корреспонденту "РГ" в прокуратуре Москвы, в середине марта трое мужчин 24, 28 и 30 лет заказали автомобиль такси премиум-класса к ТЦ "Москва-Сити". После подачи машины "блогеры" попросили водителя сложить их пакеты в багажник. Когда потерпевший вышел из салона автомобиля, они сели в машину и скрылись в неизвестном направлении. При этом один из них находился за рулем автомобиля, второй - снимал происходящее на камеру мобильного телефона из салона автомобиля, а третий остался ожидать соучастников возле ТЦ и также снимал происходящее на камеру. Все это они потом выложили в социальной сети. Через несколько минут после угона троица вернула автомобиль, пояснив, что это был "розыгрыш". Правда, владелец такси "шутку-юмора" не оценил. За это им теперь грозит до 7 лет лишения свободы.