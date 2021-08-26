Псевдоревизоры в Москве шантажировали работников торговых точек

Необычную по наглости аферу организовали две ранее судимые жительницы столицы. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в 2011 году в Москве была зарегистрирована общественная организация, наименование которой схоже с названием одной из государственных надзорных служб. Нарушая законодательство, контролеры-добровольцы нанимали сотрудников, которых обучали административному праву и приемам психологического воздействия. Принятым на работу гражданам они выдавали удостоверения инспекторов и направления для проверки юридических лиц.

Используя эти документы, мошенники вводили в заблуждение относительно своих полномочий управляющих и продавцов объектов торговли. Выявляя различные нарушения, самозваные ревизоры предлагали потерпевшим не составлять административный протокол за денежное вознаграждение.

В прошлом году аферистки инсценировали проверку зоомагазина и получили от продавца 7000 рублей. Спустя год они снова обратились к работнице магазина с предложением откупиться от возможных проблем. Она перевела им такую же сумму, но на этот раз сообщила о подозрительных ревизорах в правоохранительные органы.

В жилых и офисных помещениях мошенниц полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски. Изъяты документы и предметы, имеющие доказательное значение для расследования. Задержанные помещены под домашний арест.