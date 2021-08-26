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26.08.2021 21:22

Ремонт калужских школ на завершающей стадии

Депутатская комиссия городской думы по контролю за ремонтом школ города вместе с уполномоченным по правам ребенка в Калужской области Ольгой Коробовой побывала в школах № 38 и № 14.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

В рамках федерального проекта "Точка роста" в Колюпановской средней школе № 38 произведен капитальный ремонт двух кабинетов и рекреации, ожидается поставка нового цифрового оборудования для лабораторий.

Фото: Калужская городская дума
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"Из собственных средств нам удалось отремонтировать семь кабинетов, частично актовый зал, покрасить полы и стены на втором этаже, - рассказал директор школы Максим Матвеев. - Привели в порядок школьную территорию, установили дополнительные камеры видеонаблюдения, оборудовали стационарный пост охраны, наладили пропускную систему".

Готова к приему учеников и калужская школа № 14. Этим летом здесь полностью обновили интерьер 4-го этажа. На завершающей стадии замена теплотрассы в школьном дворе.

"Общественная приемка работ позволяет как-то подстегнуть и активизировать подрядчиков, вовремя выявить те недочеты, которые нужно устранить до начала учебного года, - прокомментировала Ольга Коробова. - Очень хотелось бы, чтобы сделанное в учебных заведениях по федеральным проектам или на собственные средства школ, удалось сохранить на долгие годы".

По итогам осмотра, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев отметил, что в данных образовательных учреждениях к новому учебному году практически все готово. "Во многих школах большой объем ремонтных работ сделан руками учителей, - отметил Юрий Моисеев.- Среди учителей много энтузиастов, низкий им поклон за такое серьезное и ответственное отношение к своей работе".

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