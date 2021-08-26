Сергей Собянин обсудил с Татьяной Буцкой развитие районов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин и лидер общероссийской общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая вместе осмотрели территорию будущего транспортно-пересадочного узла в Выхино. Они обсудили несколько мер по улучшению инфраструктуры района Вешняки, в частности, создание зеленых экранов.

- Со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел, создаст возможности для запуска МЦД-3, реконструкции метро и благоустройства, - сказал мэр Сергей Собянин

В ходе обсуждения перспектив развития района лидер "Совета Матерей" попросила мэра усилить зеленые насаждения, которые выполнят роль "зеленых щитов" между жилыми комплексами и Северо-восточной хордой.

- При нашем московском темпе жизни, вернувшись с работы домой, хочется слышать тишину, а не гул транспорта, дышать чистым воздухом, а не выхлопными газами, - добавила Буцкая.

Сергей Собянин согласился, что это важно, и рассказал о столичной программе, по которой ежегодно в столице высаживаются тысячи деревьев, но в основном молодых, и приживаются из них далеко не все, поэтому для создания зеленого фронта в ближайшем будущем нужно сажать 30-летние.

- Давайте я это поручение дам, посмотрим, какие деревья, какой высоты, где посадить, - предложил Сергей Собянин.

Также Татьяна Буцкая рассказала мэру о том, что жители Вешняков давно ждут, чтобы в районе появились новые досуговые объекты и физкультурно-оздоровительный комплекс. Сергей Собянин отметил, что для этого даже есть подходящее место.

- Здесь есть еще одна условно молодежная площадка - это кинотеатр "Энтузиаст". В свое время он пользовался популярностью, но его закрыли и никак ему не могут придать новую жизнь. Здесь можно создать молодежный центр со спортивными кружками, - предложил Сергей Собянин.

Мэр пообещал сразу после встречи дать соответствующие поручения, заложить реконструкцию в план развития района и поставить на месте бывшего кинотеатра новый досуговый центр.

По итогам встречи Татьяна Буцкая отметила, что при таком комплексном подходе столице можно стремиться к новым уровням развития далеких от центра районов, чтобы жители Чистопрудного бульвара на выходные ездили отдыхать в парки Выхино. Транспортная инфраструктура для этого фактически готова, но само понятие "спальный район" должно остаться в прошлом.