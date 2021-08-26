Собянин обещал проработать вопрос строительства спортцентра в Вешняках

Новости

Двенадцать стран проявили интерес к уникальным учениям МЧС в Арктике 14:44
Сенатор: Нужны механизмы полного неприятия буллинга в детских коллективах 14:44
В мире подсчитали потери из-за медленной вакцинации 14:34
На территории Кузбасса ввели режим "черного неба" 14:34
WhatsApp оштрафовали на 4 млн рублей 14:32
В Кремле напомнили о возможности избавиться от статуса иноагента 14:31
Ефимова выиграла заплыв на 25 метров у хоккеиста Сергачева 14:24
Суд оштрафовал Twitter на 17 млн рублей за не локализацию данных россиян 14:15
МЧС намерено завершить строительство спасательных центров в Арктике к 2025 году 14:12
В Петербург приехал театр Наталии Касаткиной и Владимира Василева 14:06
Челябинских студентов привьют от коронавируса прямо в вузах 14:00
Вышел новый роман Виктора Пелевина "Transhumanism Inc." 14:00
В посольстве Греции в РФ прошло выступление греческого военного оркестра 13:59
Путин отправится на Дальний Восток 1 сентября 13:52
Лавров пригласил австрийского коллегу приехать в Крым 13:38
В Минздраве рассказали, как цифровизация поможет лечить людей 13:37
Росавиация просит кабмин увеличить субсидии для перелетов на Дальний Восток 13:34
Депутат оценил идею продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров 13:33
Путин отметил уникальный потенциал Дальнего Востока 13:26
В Новосибирской области утонул восьмилетний мальчик 13:25
МЧС: Задача по тушению пожаров в Якутии практически решена 13:23
"Манчестер Сити" предложит Роналду контракт на два года с зарплатой 15 млн евро 13:22
Собянин: Фестиваль "Цветочный джем" в Москве начнется 1 сентября 13:21
Лукашенко одобрил планы по созданию государственной корпорации 13:18
В Прикамье мужчина достал мачете на просьбу надеть маску в магазине 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 14:20
Рубрика: Власть

Собянин обещал проработать вопрос строительства спортцентра в Вешняках

Текст: Ирина Огилько

Мэр Москвы Сергей Собянин обещал дать поручение по строительству спортивного центра в районе Вешняки на востоке столицы. Об этом сообщают РИА новости.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Собянин: Фестиваль "Цветочный джем" в Москве начнется 1 сентября

Мэр столицы во время общения с кандидатом в депутаты Госдумы Еленой Кац, главным врачом детской поликлиники N 7, рассказал, что уже освободили площадку, подготовили прокатную документацию, приняли ее.

"Теперь вопрос в том, либо самим ее делать, вкладывать бюджетные деньги, либо все-такие пытаться привлечь инвесторов. Я дам поручение, чтобы мы в этом году определились, если нет инвестора, значит будем задействовать бюджетные деньги", - сказал градоначальник.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин отправится на Дальний Восток 1 сентября
СК РФ назвал фамилию подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников
Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
За сутки в России подтверждено 19630 случаев COVID-19 в 85 регионах
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты