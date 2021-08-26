Собянин обещал проработать вопрос строительства спортцентра в Вешняках

Мэр Москвы Сергей Собянин обещал дать поручение по строительству спортивного центра в районе Вешняки на востоке столицы. Об этом сообщают РИА новости.

Мэр столицы во время общения с кандидатом в депутаты Госдумы Еленой Кац, главным врачом детской поликлиники N 7, рассказал, что уже освободили площадку, подготовили прокатную документацию, приняли ее.

"Теперь вопрос в том, либо самим ее делать, вкладывать бюджетные деньги, либо все-такие пытаться привлечь инвесторов. Я дам поручение, чтобы мы в этом году определились, если нет инвестора, значит будем задействовать бюджетные деньги", - сказал градоначальник.