Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей до 35 лет

В столице меры социальной поддержки молодежи в сфере трудоустройства распространили на граждан в возрасте до 35 лет. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее верхняя возрастная планка, дающая молодым людям право на помощь в поиске работы, составляла 30 лет.

Как сообщает портал mos.ru, соответствующая мера поддержки дает возможность временного трудоустройства выпускникам вузов и колледжей. Это помогает молодым людям получить первоначальный опыт работы, без которого их резюме работодатели обычно не рассматривают. Например, в прошлом году этой мерой поддержки воспользовались более 50 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет. Теперь на аналогичную помощь могут рассчитывать и те, кто постарше.