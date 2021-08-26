Собянин расширил программу лекарственной терапии для онкобольных

Мэр напомнил, что в 2019-м году Москва стала первым регионом России, который внедрил расширенные стандарты лекарственной терапии по 6 локализациям рака (меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого). На эти злокачественные новообразования приходится порядка 80% онкологических диагнозов в Москве, в случае которых показана лекарственная терапия.

За два года почти 55 тысяч пациентов получили более 800 тысяч упаковок таргетных, иммунных и гормональных препаратов.

"Сегодня мы решили сделать следующий шаг, - пишет мэр. - С 2022 г. препараты последнего поколения будут получать пациенты еще с 4 локализациями рака - мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи".

Таким образом, московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний.

Фото: www.sobyanin.ru

Современные лекарства от рака очень дорогие. Стоимость месячного курса лечения может достигать 500 тысяч рублей. Чтобы обеспечить ими москвичей, в 2019 году Москва увеличила расходы на лекарства примерно в 2 раза, и сегодня тратится более 33 млрд рублей в год.

"Часто говорят, что "здоровье не купишь". Но лекарственная терапия рака - это тот случай, когда дополнительные деньги в прямом смысле спасают жизни людей, - продолжает в своем блоге глава города. - Поэтому в 2022 г. мы еще раз увеличим расходы на закупку современных лекарств и обеспечим ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака.

Кроме того, совместно с ведущими экспертами-онкологами мы работаем над созданием механизма оценки эффективности новых противоопухолевых препаратов. Лучшие из них будем включать в стандарты лечения онкологических больных.

Надеюсь, что сегодняшнее решение по расширению лекарственной терапии даст надежду на лучший исход тысячам москвичей, столкнувшимся с одним из самых тяжелых испытаний".