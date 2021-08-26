В Истре пройдет традиционный гастрономический фестиваль

Всероссийский гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в Истре стартует в четверг и продлится все выходные. В этом году он проводится уже в шестой раз, даже пандемия не смогла заставить организаторов взять тайм-аут.

Как рассказал "РГ" идеолог и соорганизатор фестиваля Олег Сирота, чья сыроварня является бессменной фестивальной площадкой, свою продукцию на фестиваль привезут более 400 фермеров из 54 регионов России. "Каждый год и участников становится больше, ассортимент увеличивается, в этот раз мы расширяем площади торговых павильонов на 20%", - уточнил Сирота. В этом году впервые будет организована полноценная "винная" площадка - на фестиваль собираются 15 крупных производителей вина. А еще в Истру приедет масштабная выставка техники, где можно не только увидеть все, что необходимо для производства сыра, но и покататься на новинках сельскохозяйственного машиностроения.

В целом же программа привычная. Деловая часть, где фермеры делятся друг с другом опытом, концерты, дегустации, конкурс "Лучший сыр России", победители которого потом весь год "носят" на упаковках сыра золотые, серебряные и бронзовые медали. Жюри становится все именитей. На этот раз выбирать самый вкусный сыр страны будут итальянский технолог Иван Новелли, более 20 лет проработавший на итальянских сыроварнях Италии и член федерации фромажеров Франции, преподаватель школы фромажеров в Париже и Академии сыра в Лондоне Галина Данард. Председателем жюри выступит сырный сомелье, выпускник Британской академии сыра Александр Крупецков.

Организаторы напоминают, что приехать на фестиваль можно как на общественном, так и на личном транспорте. От станции "Новоиерусалимская" Рижского направления железной дороги до фестивальной площадки каждые полчаса курсируют бесплатные брендированные шаттлы, а для тех, кто добирается на личном авто, оборудованы несколько просторных парковок.