В Истре пройдет традиционный гастрономический фестиваль

Новости

Российские волейболистки проиграли Сербии на ЧЕ 00:57
Исследование подтвердило, что "Спутник V" формирует длительный иммунитет 00:26
В Гидрометцентре пообещали мощное потепление до 32 градусов 00:06
В Испании обрушился трехэтажный жилой дом 25.08.2021
В Днепропетровской области русский язык лишили статуса регионального 25.08.2021
Исследование: Защита после вакцинации "Спутником V" растет постепенно 25.08.2021
Слуцкий назвал поддержавшие отмену лимита на легионеров в РПЛ клубы 25.08.2021
Сергей Кравцов: Вакцинация учителей - добровольная процедура 25.08.2021
Более 100 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 25.08.2021
Закачка газа в подземные хранилища Европы идет опережающими темпами 25.08.2021
Вознаграждение за информацию о сбежавшем из истринского ИВС повысили до 1,5 млн 25.08.2021
Кравцов: Федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок нет 25.08.2021
В Вене началась встреча Лаврова и канцлера Австрии Курца 25.08.2021
Посол РФ: Из Афганистана эвакуированы более 360 афганцев с гражданством России 25.08.2021
Путин и премьер Пакистана обсудили возможности межафганского диалога 25.08.2021
Гол Войнова принес победу "Динамо" над ЦСКА в Кубке мэра Москвы по хоккею 25.08.2021
Минздрав советует ограничить использование кондиционеров из-за COVID-19 25.08.2021
В Nord Stream 2 AG прокомментировали решение суда ФРГ по "Северному потоку-2" 25.08.2021
С набережной Петербурга убрали корабль со стриптизершами 25.08.2021
Ушел из жизни заслуженный артист России Лаврентий Сорокин 25.08.2021
На Украине на еврейском кладбище устроили велопарк 25.08.2021
В Болгарии подполковника НСО будут судить за заказное убийство 25.08.2021
Захарова прокомментировала невыдачу визы США чемпионке Ласицкене 25.08.2021
Товарооборот между ДФО и Таиландом составил $36,8 млн с начала года 25.08.2021
Росстат зафиксировал подорожание бензина за неделю в рознице на 15 копеек 25.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
26.08.2021 00:40
Рубрика: Общество

В Истре пройдет традиционный гастрономический фестиваль

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 194(8545)
Всероссийский гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в Истре стартует в четверг и продлится все выходные. В этом году он проводится уже в шестой раз, даже пандемия не смогла заставить организаторов взять тайм-аут.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Как рассказал "РГ" идеолог и соорганизатор фестиваля Олег Сирота, чья сыроварня является бессменной фестивальной площадкой, свою продукцию на фестиваль привезут более 400 фермеров из 54 регионов России. "Каждый год и участников становится больше, ассортимент увеличивается, в этот раз мы расширяем площади торговых павильонов на 20%", - уточнил Сирота. В этом году впервые будет организована полноценная "винная" площадка - на фестиваль собираются 15 крупных производителей вина. А еще в Истру приедет масштабная выставка техники, где можно не только увидеть все, что необходимо для производства сыра, но и покататься на новинках сельскохозяйственного машиностроения.

Фото: Александр Корольков
Экстремальные квесты в Москве стали безопаснее

В целом же программа привычная. Деловая часть, где фермеры делятся друг с другом опытом, концерты, дегустации, конкурс "Лучший сыр России", победители которого потом весь год "носят" на упаковках сыра золотые, серебряные и бронзовые медали. Жюри становится все именитей. На этот раз выбирать самый вкусный сыр страны будут итальянский технолог Иван Новелли, более 20 лет проработавший на итальянских сыроварнях Италии и член федерации фромажеров Франции, преподаватель школы фромажеров в Париже и Академии сыра в Лондоне Галина Данард. Председателем жюри выступит сырный сомелье, выпускник Британской академии сыра Александр Крупецков.

Организаторы напоминают, что приехать на фестиваль можно как на общественном, так и на личном транспорте. От станции "Новоиерусалимская" Рижского направления железной дороги до фестивальной площадки каждые полчаса курсируют бесплатные брендированные шаттлы, а для тех, кто добирается на личном авто, оборудованы несколько просторных парковок.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Гид-парк

Главное сегодня

Самолеты Минобороны доставили в Таджикистан и Киргизию эвакуированных из Кабула
В Nord Stream 2 AG прокомментировали решение суда ФРГ по "Северному потоку-2"
Захарова: Консульства РФ в США продолжают выдавать визы в полном объеме
Анализ ДНК задержанного в Тюмени совпал со следами с места убийства девочки
В России появится единый центр учета переводов ставок букмекеров
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете