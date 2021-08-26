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26.08.2021 07:18
Рубрика: Власть

В Москве благоустроят территории 39 поликлиник

Текст: Ирина Огилько

Работы по благоустройству территории пройдут возле 39 столичных поликлиник, в которых в этом году начался капитальный ремонт. Подробности журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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После завершения ремонтных работ для горожан откроются полностью обновленные по новому московскому стандарту поликлиники. Благоустройство пройдет в единой стилистике, пешеходные и транспортные потоки разделят, поставят скамейки, детские площадки, новые навигационные стелы. А чтобы в летнее время можно было укрыться от палящих лучей солнца и защитить от непогоды коляски и велосипеды, поставят более 40 навесов в виде пергол. Все территории поликлиник получат новые фонари, всего их будет установлено более 600 штук.

"Все воздушные кабельные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства, обустроят новые водосточные сети, - рассказал Бирюков. - Территории медучреждений дополнительно озеленят, все растения будут гипоаллергенные".

Всего возле поликлиник планируется высадить порядка 500 деревьев, 6,5 тысячи кустарников, обустроят свыше 90 тысяч квадратных метров газона и около 10 тысяч квадратных метров цветников. Завершить работы по благоустройству планируют в 2022 году.

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