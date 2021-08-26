Столичные полицейские были задействованы в преступной схеме в сфере оказания ритуальных услуг. По сообщению ТАСС, преступную группу из пяти человек раскрыли и задержали сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области совместно с коллегами ГУ МВД России по Москве. Возбуждены уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Дача взятки".

Как выяснилось, сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово Москвы длительное время систематически получали деньги в крупном размере от представителей ритуального агентства за предоставление информации служебного характера о вызовах полиции по фактам смерти граждан или наличия признаков летального исхода.

Эти сведения использовались предпринимателями для незамедлительного установления телефонного контакта с представителями умершего и прибытия в кратчайшее время в проходящий по вызову адрес агента ритуальной компании для навязывания дорогостоящих услуг по захоронению.

При попытке пересечения государственной границы России 20 августа был задержан организатор преступной схемы, он попытался скрыться от следствия на Украине. В ходе обысков в офисе похоронной компании изъяты доказательства незаконной деятельности, в автомобиле руководителя обнаружен поддельный пропуск с символикой УФСБ России по Москве и Московской области. Все задержанные арестованы.