В Москве пробки достигли 9 баллов

Движение в городе осложнилось до 9 баллов. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

По мнению специалистов, затруднения вызваны вечерним час-пиком, дождем и многочисленными дорожными работами

Наиболее сложные места: ТТК Рижская эстакада (внутренняя и внешняя стороны); Северянинский путепровод; МКАД, 91-й километр, внешняя сторона; МКАД, 85-й километр, внутренняя сторона; Волгоградский проспект, д. 45; МКАД 8-й километр (внешняя и внутренняя стороны)

Департамент транспорта просит отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время и пользоваться городским транспортом для поездок по городу.