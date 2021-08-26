В Москве спасут исторический Медведковский пруд. Возвращать былую привлекательность ему будут специалисты Мосводостока. О том, как пройдут работы, рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

Пруд площадью 0,2 га расположен в одноименном лесопарке в районе Северное Медведково. Это излюбленное место для прогулок местных жителей. Исторически пруд образовался, когда территория Медведково находилась ещё за городской чертой. Тогда же был проложен и первый пешеходный мост через ложбины пруда, а позже установили смотровую площадку с прилегающей детской игровой зоной.

Сейчас главная задача специалистов остановить стремительное обмеление пруда. Раньше водоем подпитывался водами Райевского ручья, а также талого снега и дождевых осадков. Но за последние несколько лет пруд перестал получать сезонную подпитку, а донный слой стал стремительно терять воду. На дне водоема накопился значительный объем ила и грязи. Водовыпуск, который должен регулировать подачу воды в пруд, также требует ремонта.

"Для ремонта водоема полностью спустим воду, уберем иловые отложения со дна, обустроим водоупорный слой, - рассказал заместитель генерального директора ГУП "Мосводосток" Владимир Яворский. - Также проведем ремонт береговой полосы протяженностью 469 погонных метров с использованием нескольких типов берегоукрепления, устройство пологих выходов для водоплавающих птиц, восстановление водовыпуска и водосбросной камеры".

По завершении этих работ обустроят две зоны биоплато в разных частях пруда общей площадью 535 кв. м. В биоплато высадят краснокнижные и редкие виды растений: ирис обыкновенный, сусак зонтичный, ирис болотный, камыш озерный, рогоз узколистный. Также на пруду обустроят места гнездования водоплавающих птиц и зону нерестилища рыб. Дополнительно предусмотрен ремонт существующей смотровой площадки.