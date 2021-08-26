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26.08.2021 14:37

В Нововоронеже началась подготовка женской сборной по хоккею

В новововоронежской ледовой арене "Остальная" стартовали первые тренировки предсезонной подготовки женской юниорской сборной по хоккею. В данный момент в сборах принимают участие 15 юных спортсменок в возрасте от 15 до 17 лет. По итогам сборов, будет сформирована команда Воронежской области и Концерна "Росэнергоатом", которая представит регион в четырех этапах Чемпионата России.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Тренирует хоккеисток тренер в третьем поколении, мастер спорта, чемпион и призер Чемпионатов России, серебряный призер Кубка европейских чемпионов Юлия Карпова.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Создание женской региональной сборной по хоккею стало возможным, благодаря реализации стратегической программы Концерна "Росэнергоатом" "Атомная шайба" по развитию хоккея в городах расположения АЭС и поддержке Правительства Воронежской области.

"В сборах принимают участие спортсменки не только из Нововоронежа, но и из Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Лисок. Некоторые семьи переезжают в наш город на постоянное место жительства, чтобы их дочери могли заниматься хоккеем в ледовой арене "Остальная". В нашей хоккейной секции тренируются более 30 девчонок и, я уверен, в будущем они достойно представят Нововоронеж в ледовых баталиях Всероссийского и международного уровней", - отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

Активное развитие хоккея в Нововоронеже началось после открытия в 2018 году Ледовой арены "Остальная", построенной по Соглашению между ГК "Росатом" и Правительством Воронежской области. С момента открытия здесь проводились этапы чемпионата России студенческой хоккейной лиги; Открытые первенства среди команд Концерна "Росэнергоатом"; турниры на Кубок Ледовой арена "Остальная"; турнир среди детских команд городов-спутников АЭС и другие.

За три года в Нововоронеже сформировались восемь любительских команд, а также любительская женская сборная, в которую вошли мамы юных нововоронежских спортсменов.

В настоящее время продолжается монтаж уникальной бросковой зоны, которая станет неотъемлемой частью тренировочного процесса. Подобное оборудование установлено лишь на трех площадках России. Все эти преобразования происходят благодаря поддержке Нововоронежской АЭС и Концерна "Росэнергоатом".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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