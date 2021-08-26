В Подмосковье арестована санитарка, избивавшая пожилых подопечных

Санитарка пансионата для пожилых людей в подмосковном Реутове, избивавшая немощных подопечных, арестована. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на помощника руководителя областного главка СК РФ Анну Тертичную.

Напомним, недавно в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео о жестоком обращении персонала с подопечными пансионата "Олимпия хаус". История получила резонанс, пансионатом заинтересовались правоохранительные органы. По результатам проверок задержали 54-летнюю санитарку, которой предъявлено обвинение в нанесении побоев старикам (статься 116 УК РФ). Сообщается, что женщина признала вину и раскаялась в содеянном.