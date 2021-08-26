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26.08.2021 18:19
Рубрика: Власть

В Подмосковье дали старт строительству 25 школ

Текст: Ирина Рыбникова

В Балашихе, Дмитрове, Щелкове, Долгопрудном, Мытищах, Королеве, Красногорске, Лобне, Истре, Орехово-Зуеве, Чехове, Сергиевом Посаде, Богородском, Раменском, Ленинском, Ступинском и Одинцовском округах Подмосковья 26 августа начали строительство 25 новых школ по президентскому проекту "Современная школа". Старт работам дали зампред правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Менее чем за 2 года в России построили больше 200 новых школ

В церемонии закладки капсул времени в основание новых школ в Подмосковье Татьяна Голикова принимает участие не впервые. В 2019 году в ее присутствии точно также стартовало одновременное строительство 50 школ - это был самый большой проект школьного строительства в стране. "Те школы мы уже построили, настала пора двигаться дальше", - сказал, открывая церемонию закладки, Андрей Воробьев.

"Мне очень приятно сегодня быть здесь, потому что я сама родилась и окончила школу в Московской области. Скромную школу в поселке Лесной городок в Одинцовском районе. Сейчас она несомненно уже требовала бы капитального ремонта, но только на ее месте уже стоит прекрасная современная школа, в которую с удовольствием ходят дети. Замечательно, что ваши планы своевременно реализуются", - отметила Татьяна Голикова.

Она уточнила, что в стране в этом году в школы пойдут 17 миллионов детей, в том числе два миллиона первоклассников. Это на 90 тысяч первоклашек больше, чем в прошлом году. В Подмосковье, к слову, 1 сентября за парты сядут 115 тысяч первоклассников. Это почти на шесть тысяч больше, чем в Москве. "И свидетельствует о том, что демографическая ситуация в Московской области не вызывает беспокойства", - резюмировала зампред.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
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"Да, область растет, - добавил Воробьев. - В прошлом году в школы плюсом пришли 40 тысяч учеников, в этом - 43 тысячи. Поэтому нам очень важно строить новые школы. И важно, что сегодня, благодаря президентским программам, у нас есть такие возможности".

Все 25 новых подмосковных школ примут учеников ровно через два года - 1 сентября 2023 года.

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