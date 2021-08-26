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26.08.2021 01:52
Рубрика: Власть

В Подмосковье обновили парк машин неотложной помощи

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 194(8545)
Более 100 новеньких машин неотложной медицинской помощи 25 августа уехали в города Подмосковья. "Мы радикально усиливаем неотложную помощь, чтобы она соответствовала самым современным стандартам", - сказал губернатор Андрей Воробьев, вручая ключи от автомобилей руководителям скоропомощных отделений муниципальных больниц.
Власти Подмосковья усиливают неотложную помощь, чтобы она соответствовала современным стандартам. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО Власти Подмосковья усиливают неотложную помощь, чтобы она соответствовала современным стандартам. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Власти Подмосковья усиливают неотложную помощь, чтобы она соответствовала современным стандартам. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Область обновляет автопарк "Скорой помощи"несколько раз в год и всякий раз губернатор передает ключи лично, чтобы иметь возможность лишний раз поблагодарить медицинских работников за их самоотверженный труд. "В последнее полтора года на системе здравоохранения лежит особая ответственность и нагрузка. Спасибо вам за работу и самоотдачу. Пусть эти машины приходят на помощь людям", - сказал Воробьев.

Фото: Александр Корольков
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Машины неотложки отличаются от привычных скорых так же, как и сама скорая помощь отличается от неотложной. Неотложка приезжает, когда у больного нет непосредственной угрозы для жизни и ему не требуется срочная госпитализация. Соответственно, и автомобили для этой службы закупаются маленькие, без серьезного реанимационного оборудования внутри. На таких машинах ездят обычно участковые терапевты и педиатры, у которых вот уже полтора года почти нет выходных.

На таких машинах ездят обычно участковые терапевты и педиатры, у которых вот уже полтора года почти нет выходных

"Мы реализуем программу серьезной модернизации системы здравоохранения. Закупаем машины скорой и неотложной помощи, тяжелое медоборудование", - подчеркнул губернатор. В частности, в этом году за счет областного бюджета планируется закупить 438 машин-неотложек. План реализован более чем наполовину - 259 автомобилей уже вышли на линию. "Это здорово, что теперь можно ездить на вызовы на новой машине", - радуется Виктория Волошина из Солнечногорска. Она единственная в Солнечногорском округе женщина-водитель неотложки и говорит, что комфортная современная машина многое значит. Территория округа немаленькая, вызовов много, зимой, например, было больше 40 в день. Конечно, долгие часы за рулем хочется проводить в современном автомобиле, оснащенном навигатором и климат-контролем. Который, к тому же, очень маневрен, что немаловажно в заставленных машинами дворах.

Андрей Воробьев заверил, что оставшиеся 179 автомобилей неотложной помощи поступят в муниципалитеты к концу октября. А до конца года власти закупят еще 150 машин для оказания экстренной помощи. Это полноценные реанимобили, оснащенные всем необходимым для реанимации оборудованием. В том числе и аппаратами для непрямого массажа сердца последнего поколения. Они все реанимационные действия производят самостоятельно, освобождая руки врачам, которые в этот момент могут оказать больному дополнительную помощь.

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