В Польше найден предполагаемый 1200-летний выкуп за Париж

В Польше археологи Музея в Оструде при проведении раскопок на территории коммуны Бискупец обнаружили 13 динариев, отчеканенных в IX веке правителями из династии Каролингов. Ученые предполагают, что эти монеты были частью выкупа, который был заплачен викингам за снятие осады Парижа.

Об открытии со ссылкой на сообщение Музея в Оструде рассказывает Nauka w Polsce. По сути оно стало продолжением сенсационного открытия, сделанного там же и той же археологической командой в мае 2021 года.

Весной исследователи нашли клад, состоявший из 118 серебряных динариев эпохи Каролингов. Во время повторных раскопок археологи на том же месте нашли еще 13 динариев. Вероятно, вновь найденные монеты были частью того же клада, который был найден несколько месяцев назад. Так что общее число монет выросло до 131-й.

По словам руководителя раскопок Лукаша Щепаньского, обе находки являются уникальными в своем роде. Дело в том, что монет из Западной Европы в IX веке на территории современной Польши практически не было. Зато распространенными были арабские монеты. Это было связано с торговыми путями, существовавшими в то время. Уже это делает находку уникальной. Но ученые обращают внимание и на то, что клад оказался очень богатым. По тем временам это было целое состояние.

Если бы была найдена одна или несколько монет, можно было бы предположить, что их обронил торговец. Но монет оказалось много, и они были хорошо спрятаны в свое время. Кстати, отчеканены они монетными дворами императора Людовика Благочестивого (814-840 годы нашей эры) и короля Карла Лысого (840-877 годы нашей эры).

Разрешая загадку происхождения клада, польские археологи еще весной предположили, что это могла быть часть огромного выкупа, заплаченного Каролингами викингам за уход из Парижа. Из исторических письменных источников известно, что богатый город франков несколько раз подвергался набегам датских викингов.

Например, он был осажден в 845 году нашей эры пятитысячным войском викингов во главе с легендарным конунгом Рагнаром Лодброком. К берегам Франции скандинавы приплыли на 120 боевых кораблях. Они разбили войско Карла Лысого, после чего захватили и разграбили Париж. Покинуть город они согласились только за солидный выкуп.

Окрестности Бискупца, где было найдено сокровище, - это бывшая славяно-прусская граница. От Парижа она расположена довольно далеко. Однако археологи подняли архивы и нашли данные о том, что в предыдущие годы три динария Каролингов были обнаружены в польском городке Януве-Поморском.

В IX веке там располагался легендарный порт викингов и крупнейший по тем временам торговый центр данного региона Трусо. Археологи предполагают, что между сокровищами Бискупца и этим портом викингов существует прямая связь. По их мнению, кто-то из викингов направлялся в Трусо со своей долей, доставшейся ему от выкупа за Париж. Путь лежал через нынешний Бискупец. Что именно тогда там произошло, можно только догадываться. Ясно лишь то, что владелец по какой-то причине спрятал свои сокровища и не вернулся за ними.

"Функционирование поселения в Трусо и связанная с этим деятельность викингов в настоящее время является наиболее наглядным ключом к разгадке, - заявил ранее Щепаньский. - Он может указать нам на путь, по которому сокровища достигли территории древней Пруссии. Мы четко видим, что в IX веке возросла угроза, исходившая от викингов. Они активно участвовали в набегах на Западную Европу. Когда в 845 году был осажден Париж, скандинавы активизировали и свою торговлю в Прибалтике".

Добавим, что вновь найденные монеты будут переданы в Институт археологии и этнологии Польской академии наук в Варшаве, где уже исследуется первая часть этой сокровищницы.