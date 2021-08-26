В России создан парашют для водолазов

Концерн "Технодинамика" испытывает парашютную систему для десантирования военных водолазов в полной экипировке на воду. Об этом пресс-служба концерна сообщила на форуме "Армия-2021".

- Система дает десантнику возможность быстро и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться и выполнять боевую задачу, - приводит пресс-служба слова главы холдинга Игоря Насенкова.

Предусмотрена возможность крепления к "водолазному" парашюту грузовой обвязки. Она позволяет десантировать вместе с человеком габаритное оборудование - например, подводный буксировщик.

Разработана десантная система на ивановском заводе "Полет". Ее грузоподъемность 225 килограммов, она может использоваться с высоты восьми километров.