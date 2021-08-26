В Тверском районе Москвы появится "Квартал поэтов"

"Квартал поэтов", который создают недалеко от станции метро "Достоевская", станет новой точкой притяжения в Тверском районе для поклонников искусства. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Отмечается, что в новом пространстве появятся тематические кластеры, посвященные русской культуре. Например, будет разбит новый сквер на пересечении переулков Чернышевского, Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц. В нем установят арт-инсталляцию "Неизвестному поэту" и стену из кортена - стали с эффектом ржавчины - с цитатами литераторов, музыкантов и режиссеров. Будут созданы прогулочные зоны и площадки для отдыха.

Во дворе "Есенин-центра" построят сцену-трансформер для выступлений, лекций и мастер-классов. Сквер украсят девятью композициями и восьмью фигурами-силуэтами из кортена. Там также разобьют цветники, посадят деревья, проведут освещение.

Работы по созданию необычного "Квартала поэтов" выполнены на 90%, в ближайшее время они будут завершены.