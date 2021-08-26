Владимирская область получит рекордную сумму на капремонт домов

Капитальный ремонт 67 многоквартирных домов в восьми городах проведут в регионе благодаря поддержке Фонда ЖКХ. Владимирской области выделят более 129 миллионов рублей. Это самая весомая из одобренных заявок в стране. Соглашение между администрацией региона и руководством госкорпорации было подписано в Москве 25 августа.

- Владимирская область становится одним из лидеров в части повышения энергоэффективности жилого фонда, - отметил глава Фонда ЖКХ Константин Цицин. - Согласно одобренным заявкам, 93 дома здесь станут энергоэффективными при финансовой поддержке госкорпорации. Это очень важно, так как жители в результате такого ремонта меньше платят за коммунальные услуги. Как показывает практика, порой экономия доходит до 50 процентов.

В программу энергоэффективного капремонта вошли дома во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Кольчугине, Красной Горбатке, Меленках, Муроме и Юрьеве-Польском. Впервые в заявку попали дома, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (их 14). Остальные получатели поддержки аккумулируют взносы на специальных счетах.

Общая стоимость работ на объектах составит почти 465 миллионов рублей. В ходе ремонта в домах установят автоматизированные узлы управления системой отопления и индивидуальные тепловые пункты, позволяющие регулировать температуру в квартирах в зависимости от погодных условий. Также планируется утеплить наружные стены и кровли, восстановить внутридомовые системы тепло- и водоснабжения, установить в подъездах современные стеклопакеты и энергосберегающие светильники. Работы должны завершиться до конца 2022 года.

В результате условия проживания свыше 12,5 тысячи человек станут более комфортными, а расходы на оплату коммунальных услуг заметно снизятся. По прогнозу, в год людям удастся сэкономить 38,21 миллиона рублей.

Справка

Владимирская область с 2019 года участвует в программе энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. Ее оператором выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ. В первую заявку входил всего один дом во Владимире. В 2020-м регион смог получить средства на ремонт семи многоэтажек - в областном центре и в Кольчугине. Экономический эффект от реализации проекта составил от 23 до 51 процента годовой экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов. Ежемесячные платежи жителей сократились в среднем на 18-25 рублей с одного квадратного метра площади квартиры.

В мае 2021 года госкорпорация одобрила заявку области на финансирование энергоэффективного капремонта в 18 домах во Владимире, Кольчугине и Муроме. Общий объем затрат составил 92,17 миллиона рублей, в том числе почти половину, 45 миллионов, покрыли средства Фонда ЖКХ. По 12 домам работы уже завершены.