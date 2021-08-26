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26.08.2021 16:41

Владимирская область получит рекордную сумму на капремонт домов

Капитальный ремонт 67 многоквартирных домов в восьми городах проведут в регионе благодаря поддержке Фонда ЖКХ. Владимирской области выделят более 129 миллионов рублей. Это самая весомая из одобренных заявок в стране. Соглашение между администрацией региона и руководством госкорпорации было подписано в Москве 25 августа.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

- Владимирская область становится одним из лидеров в части повышения энергоэффективности жилого фонда, - отметил глава Фонда ЖКХ Константин Цицин. - Согласно одобренным заявкам, 93 дома здесь станут энергоэффективными при финансовой поддержке госкорпорации. Это очень важно, так как жители в результате такого ремонта меньше платят за коммунальные услуги. Как показывает практика, порой экономия доходит до 50 процентов.

В программу энергоэффективного капремонта вошли дома во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Кольчугине, Красной Горбатке, Меленках, Муроме и Юрьеве-Польском. Впервые в заявку попали дома, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (их 14). Остальные получатели поддержки аккумулируют взносы на специальных счетах.

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Общая стоимость работ на объектах составит почти 465 миллионов рублей. В ходе ремонта в домах установят автоматизированные узлы управления системой отопления и индивидуальные тепловые пункты, позволяющие регулировать температуру в квартирах в зависимости от погодных условий. Также планируется утеплить наружные стены и кровли, восстановить внутридомовые системы тепло- и водоснабжения, установить в подъездах современные стеклопакеты и энергосберегающие светильники. Работы должны завершиться до конца 2022 года.

В результате условия проживания свыше 12,5 тысячи человек станут более комфортными, а расходы на оплату коммунальных услуг заметно снизятся. По прогнозу, в год людям удастся сэкономить 38,21 миллиона рублей.

Справка

Владимирская область с 2019 года участвует в программе энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. Ее оператором выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ. В первую заявку входил всего один дом во Владимире. В 2020-м регион смог получить средства на ремонт семи многоэтажек - в областном центре и в Кольчугине. Экономический эффект от реализации проекта составил от 23 до 51 процента годовой экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов. Ежемесячные платежи жителей сократились в среднем на 18-25 рублей с одного квадратного метра площади квартиры.

В мае 2021 года госкорпорация одобрила заявку области на финансирование энергоэффективного капремонта в 18 домах во Владимире, Кольчугине и Муроме. Общий объем затрат составил 92,17 миллиона рублей, в том числе почти половину, 45 миллионов, покрыли средства Фонда ЖКХ. По 12 домам работы уже завершены.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир Владимирская область - территория развития

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