Власти Москвы назвали средние зарплаты учителей

Средняя зарплата учителя в московских школах достигла 117 тысяч рублей в месяц. Об этом ТАСС заявил глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

"Кадрового дефицита в школах Москвы давно уже нет. Минимальная зарплата учителя при условии работы на полную нагрузку - 78 тыс. рублей, а средняя зарплата по городу - 117 тыс. рублей", - отметил глава ведомства. По его словам, поэтапное повышение зарплаты привлекло в столицу талантливых педагогов из других регионов России.

Как подчеркнул Молотков, у московских учителей также есть широкие возможности для повышения квалификации и прохождения программ профильной магистратуры.