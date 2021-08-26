Завершен ремонт Бережковской набережной на западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт Бережковской набережной на западе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжаются сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки набережных, до середины ноября планируется отремонтировать более 240 тыс. погонных метров, - отметил Петр Бирюков. - Ремонт завершен на Бережковской набережной, в ближайшее время работы начнутся на Лужнецкой. Затем обновим швы на набережных Тараса Шевченко, Пречистенской и Кремлевской".

Заммэра рассказал, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет. Ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений.

Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.