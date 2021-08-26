Губернатор Василий Орлов: 41 "земский учитель" придет в школы области

В сентябре в школах Амурской области начнет работу 41 педагог из числа приехавших в регион по программе "Земский учитель". Договоры о трудоустройстве уже заключили 35 из них.

- В целом приезжие педагоги положительно отзываются о Приамурье. На некоторых территориях, например, в Шимановске, Благовещенском, Тындинском, Ромненском районах, они приглашают работать в Приамурье своих коллег из других субъектов, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Напомним, федеральная программа "Земский учитель" рассчитана на три года. За 2020-2022 годы по два миллиона рублей будет выплачено 126 педагогам, которые пройдут конкурсный отбор на получение единовременной компенсационной выплаты и трудоустройство в школах Амурской области.

В прошлом году на 47 вакансий в Приамурье претендовали около 300 педагогов из 56 субъектов РФ: Республик Алтай, Марий Эл, Бурятия, Тыва, Свердловской, Воронежской областей, Хабаровского и Забайкальского краев и других регионов.

Самыми востребованными кадрами в школах по-прежнему остаются учителя иностранных языков и физико-математических дисциплин. В этом году по программе "Земский учитель" в амурских школах планировали принять 16 преподавателей иностранного языка, 16 - предметов физико-математического цикла, шесть - русского языка и литературы, одного - истории и обществознания, двух - химии и биологии.

На 41 место подали заявки 493 педагога. Это кандидаты из Республик Адыгея, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Хакасия, Якутия, Краснодарского края и Ленинградской, Костромской, Московской, Челябинской областей, всех регионов Дальнего Востока, в том числе Приамурья. Кстати, на место учителя истории и обществознания в школе поселка Экимчан Селемджинского района было подано 64 заявки. На конкурс вышли 25 претендентов, среди них - доктор политических наук, победители муниципальных этапов конкурса профессионального мастерства "Учитель года России", а также педагоги, включенные в "золотую тысячу" учителей.

- Цель проекта "Земский учитель" - не просто привлечь людей на остродефицитные вакантные должности, а пригласить высококвалифицированных специалистов, которые смогут повысить качество образования, - отметила заместитель председателя правительства - министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

По 35 вакансиям педагогам будет предоставлено жилье, по шести - предусмотрена компенсация части расходов на аренду жилья.

Учитель русского языка и литературы из Алтайского края Ирина Штыкова, имеющая 13-летний опыт, переехала с семьей в город Тында. Она будет работать в школе № 2.

- Меня здесь действительно ждали. Для проживания нам выделили отдельную благоустроенную квартиру, мы уже в ней как дома, - сообщила Ирина Штыкова. - С коллективом школы, в которой буду работать, еще полноценно не познакомилась, думаю, такая возможность мне представится на городской педагогической конференции.

До 15 сентября новые "земские учителя" должны заключить трехстороннее соглашение о сотрудничестве (учитель - школа - министерство образования и науки области). В октябре денежные средства на выплаты педагогам поступят из федерального бюджета в областной. До 1 декабря по два миллиона рублей переведут на счета учителей, открытые в кредитных организациях. Проработать на одном месте педагоги, трудоустроенные по программе, должны не менее пяти лет.