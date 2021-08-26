Как повысить транспортную доступность Сахалина и Курил

Повышение транспортной доступности Сахалина и Курил много лет остается одной из главных задач региональных и федеральных властей.

Усиленно развивается сеть авиамаршрутов. Обсуждается эффектная концепция перехода (моста или тоннеля) материк - Сахалин. И тем не менее основной регулярной транспортной артерией продолжает оставаться переправа Ванино - Холмск. Это часть логистического комплекса, включающего в себя еще и трассу Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Дорога связывает несколько районов Хабаровского края, последний ее участок был сдан осенью 2017-го. Теперь это составное звено евроазиатского транспортного коридора Москва - Чита - Хабаровск - Холмск.

Важность узла переоценить трудно: проект в первую очередь социальный, обеспечивающий жителей островной области товарами жизненной необходимости. Сбой на любом этапе мгновенно приведет (и приводит) к повышению цен, созданию дефицита, многим другим проблемам. Понимая это, еще в 1998-1999 годах группа специалистов-транспортников с участием представителей администраций Хабаровского края и Сахалинской области создала технологию перевозки грузов и пассажиров между материком и Сахалином с использованием морских паромов. До этого момента все участники рынка действовали самостоятельно, каждый устанавливал свои правила. С появлением технологии был сформирован и координационный совет для решения возникающих в ее использовании проблем. Это уникальная схема работы. Мы добились единства транспортного комплекса, функционирования перевозок по принципу "одного окна".

Можно ли заявить, что все гладко? Конечно, нет. Проблем хватает. В 2019 году новый владелец Холмского морского торгового порта фактически вышел из подписанного соглашения о сотрудничестве. Что мы получили? Цены на услуги порта выросли, технология доставки как единый транспортный комплекс перестала существовать. Многие перевозчики начали уходить с этой линии и переводить грузы на маршрут Владивосток - Корсаков. Сейчас ситуация в ценовой сфере понемногу выравнивается: ФАС предоставила органам исполнительной власти Сахалинской области право влиять на стоимость услуг по переправке грузов в портах-монополистах городов Холмска и Корсакова. Но до конца проблему так и не решили.

И это только один пример. Я убежден: необходимо как можно скорее выявить все болезненные места этой логистической цепочки. Члены координационного совета приняли решение провести нынешней осенью автопробег по маршруту Хабаровск - Ванино - Холмск с использованием паромной переправы. Это позволит нащупать важнейшие проблемные точки. В мероприятии будут задействованы представители всех структур транспортного комплекса Хабаровского края и Сахалинской области, включая региональные отраслевые ведомства.

Пока Хабаровский край не отвечает требованиям транзитных территорий и не пользуется всеми преимуществами таковых

Предстоит обозначить и давно известные проблемы, и появившиеся в последнее время. Дорога Хабаровск - Лидога - Ванино в 2019 году передана в федеральную собственность. Как сейчас должно осуществляться закрытие трассы при ухудшении погодных условий? Какую технологию оповещения водителей следует использовать? Со старым владельцем все это было согласовано, с новым - еще нет.

Еще один момент. На этой важнейшей линии, по которой из стран ЕС уже сейчас следуют 300-400 автомобилей в год, нет указателей - ни на русском, ни на английском языках. На трассе остались участки, лишенные устойчивой мобильной связи. Не сформирована сеть придорожной инфраструктуры. То есть получается, что пока Хабаровский край не отвечает требованиям транзитных территорий и не пользуется всеми преимуществами таковых. Ведь если все звенья этого логистического комплекса будут сцеплены нужным образом, экономика двух регионов получит гораздо большие доходы - в том числе и от естественным образом увеличившегося турпотока. Последнее закономерно: как только улучшаются условия пассажирских перевозок, растет и число тех, кто готов ими воспользоваться.

Впереди у транспортного узла большие перемены. Сейчас для работы на морской линии между Сахалином и материком в Комсомольске-на-Амуре сооружают два новых парома. Один - "Александр Деев" - уже находится на достройке во Владивостоке. К спуску судов на воду проводят реконструкцию береговых сооружений автомобильно-железнодорожного паромного сообщения. Правда, как именно ее проводят, не афишируется - что тоже, на мой взгляд, неправильно. Заинтересованные игроки рынка должны заранее знать, как изменятся (и изменятся ли) причалы, увеличится глубина акватории. До сих пор неизвестно, кто будет оператором паромов.

Вопросов пока больше, чем ответов. А это значит - готовимся к автопробегу!