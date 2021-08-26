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26.08.2021 04:01

Компании провинции Хэйлунцзян успешно дебютировали на фондовых биржах

В провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 38 компаний, дебютировавших на китайском фондовом рынке А-акций, которые работают в различных отраслях, таких как производство, строительство, финансы и передача информации.
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"

Успешный публичный дебют корпорации Heilongjiang Publishing & Media (в сокращении "Longban Media") на основной площадке китайского фондового рынка А-акций 24 августа ознаменовал долгий и мелодичный звонок, прозвучавших на Шанхайской фондовой бирже. Произошел исторический прорыв в размещении акций хэйлунцзянских культурных предприятий на основной площадке.

Под эгидой корпорации "Longban Media" работает семь издательств, всего 104 дочерних предприятия, в том числе три дочерние группы, такие как Хэйлунцзянская группа "Книжный магазин книготорговой сети Синьхуа" (Heilongjiang Xinhua Bookstore Group), Хэйлунцзянская группа услуг по печати Синьхуа (Heilongjiang Xinhua Printing Group), Хэйлунцзянская медиакорпорация печатных изданий (Heilongjiang Newspaper and Media Group), также инвестиционные компании. По состоянию на 31 декабря 2020 года общие активы корпорации "Longban Media" составили 4,203 миллиарда юаней, а количество сотрудников - 3162 человека. В прошлом году корпорация "Longban Media" получила чистую прибыль в размере 181 миллион юаней. После входа на рынок капитала корпорация "Longban Media" будет принимать важные меры в издательском деле, полиграфии, распространении, цифровых мультимедиа и других секторах бизнеса.

Фото: Сайт "Партнеры"
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Еще в октябре 2019 года Народное правительство провинции Хэйлунцзян выпустило "Рабочий план по ускорению продвижения листинга предприятий в провинции Хэйлунцзян" и решило реализовать "сиреневый план", направленный на повышение количества и качества листинговых компаний. Согласно плану, Хэйлунцзян будет в течение трех лет накапливать зарегистрированные на фондовых биржах резервные компании в количестве от 100 до 150, также ежегодно завершать реформы акционерной системы зарегистрированных на фондовых биржах резервных компаний в количестве от 20 до 30. Это позволит улучшить качество листинговых компаний и превратить их в отраслевые ведущие предприятия, чтобы стимулировать отрасли в целом к реализации структурного преобразования, модернизации и качественному развитию.

В настоящее время "сиреневый план" уже стал мощным толчком к расширению "Лунцзянской площадки" на рынке капитала. В 2019 году компания Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co., Ltd. в качестве одной из первых групп листинговых компаний совершила свой публичный дебют на торговой площадке научно-технологических инноваций, известной как STAR Market. В 2020 году авиакомпания Guanglian Aviation стала первой компанией в трех северо-восточных провинциях, зарегистрированной на площадке Growth Enterprise Market (GEM) после реформы системы регистрации GEM.

На данный момент в команде резервных для листинга компаний провинции Хэйлунцзян в общей сложности шесть компаний находятся на этапе рассмотрения поданных заявок на проведение первичного публичного размещения акций (IPO), одна компания - на рассмотрении поданной заявки на качественный отбор для получения биржевого листинга в Общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ, известной как "Новая третья площадка" (New Third Board). Кроме того, 10 компаний, планирующих проведение IPО, и одна компания, планирующая быть включенной в список выбранных в New Third Board, были поданы и проконсультированы в Управление по регулированию рынка ценных бумаг провинции Хэйлунцзян. Таким образом, в общей сложности 202 компании включены в базу данных запасных ресурсов резервных к листингу предприятий по всей провинции.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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