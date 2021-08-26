Новости

Двенадцать стран проявили интерес к уникальным учениям МЧС в Арктике 14:44
Сенатор: Нужны механизмы полного неприятия буллинга в детских коллективах 14:44
В мире подсчитали потери из-за медленной вакцинации 14:34
На территории Кузбасса ввели режим "черного неба" 14:34
WhatsApp оштрафовали на 4 млн рублей 14:32
В Кремле напомнили о возможности избавиться от статуса иноагента 14:31
Ефимова выиграла заплыв на 25 метров у хоккеиста Сергачева 14:24
Суд оштрафовал Twitter на 17 млн рублей за не локализацию данных россиян 14:15
МЧС намерено завершить строительство спасательных центров в Арктике к 2025 году 14:12
В Петербург приехал театр Наталии Касаткиной и Владимира Василева 14:06
Челябинских студентов привьют от коронавируса прямо в вузах 14:00
Вышел новый роман Виктора Пелевина "Transhumanism Inc." 14:00
В посольстве Греции в РФ прошло выступление греческого военного оркестра 13:59
Путин отправится на Дальний Восток 1 сентября 13:52
Лавров пригласил австрийского коллегу приехать в Крым 13:38
В Минздраве рассказали, как цифровизация поможет лечить людей 13:37
Росавиация просит кабмин увеличить субсидии для перелетов на Дальний Восток 13:34
Депутат оценил идею продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров 13:33
Путин отметил уникальный потенциал Дальнего Востока 13:26
В Новосибирской области утонул восьмилетний мальчик 13:25
МЧС: Задача по тушению пожаров в Якутии практически решена 13:23
"Манчестер Сити" предложит Роналду контракт на два года с зарплатой 15 млн евро 13:22
Собянин: Фестиваль "Цветочный джем" в Москве начнется 1 сентября 13:21
Лукашенко одобрил планы по созданию государственной корпорации 13:18
В Прикамье мужчина достал мачете на просьбу надеть маску в магазине 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 14:12
Рубрика: Власть

МЧС намерено завершить строительство спасательных центров в Арктике к 2025 году

Текст: Тимофей Борисов

В 2025 году МЧС России планирует завершить строительство всех спасательных центров по всему арктическому побережью. Такую цифру обозначил первый замминистра Александр Чуприян.

МЧС: Задача по тушению пожаров в Якутии практически решена

Сегодня на пресс-конференции в информагентстве ТАСС он сказал, что денег много не бывает, их всегда не хватает, но пока планы сверстаны так, что строительство рассчитано именно до 2025 года. Это касается, как достройки уже давно ведущихся строительств в Анадыре и Певеке, так и новых объектов, которые еще предстоит построить с нуля.

Ранее говорилось, на Чукотке Академия государственной противопожарной службы МЧС России объявила аукцион на строительство учебно-тренировочного Арктического комплекса. Согласно данным размещенным на сайте госзакупок, смета Арктического комплекса аварийно-спасательного центра МЧС на Чукотке составит 1,8 миллиарда рублей. Итоги тендера подведут уже в начале сентября, а само строительство планируется завершить к октябрю 2023 года.

В техзадание входит административный, жилой, фельдшерский и хозяйственно-бытовой блоки. Кроме того, для обеспечения деятельности авиационного звена на территории действующего аэропорта в Певеке предусматривается создание ангаров, служебных помещений и помещений для отдыха авиационного персонала до 18 человек.

В регионах Власть Безопасность Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Анадырь

Главное сегодня

Путин отправится на Дальний Восток 1 сентября
СК РФ назвал фамилию подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников
Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
За сутки в России подтверждено 19630 случаев COVID-19 в 85 регионах
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты