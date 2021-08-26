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26.08.2021 04:00
Рубрика: Культура

Музей истории ГУЛАГа открыл в Находке выставку о лагерной истории города

Текст: Владимир Емельяненко
"Другая Находка" - так называется экспозиция, открытая Музеем истории ГУЛАГа в Музейно-выставочном центре города Находка. Выставка рассказывает о лагерной истории города - от женского лагпункта на острове Лисий и до отраслевых лагерей 1950-х годов.

Новое выставочное пространство станет частью постоянной экспозиции "Город по имени Находка". Она посвящена повествованию о том, как развитие целого региона происходило за счет интегрирования в него подневольного труда заключенных и военнопленных. Находка была важной точкой на карте системы лагерей ГУЛАГа: город прошел путь развития от небольшого порта до крупного пересыльного пункта заключенных.

Фото: Олеся Курпяева
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Экспозиция "Другая Находка" построена по тематико-хронологическому принципу и проводит посетителей по всей истории: от женского лагерного пункта на острове Лисий, открытого в 1937 году для заготовки и обработки рыбы, до системы лагерей 1950-х годов.

Пять тематических блоков экспозиции представляют собой единую лагерную историю Находки. Все материалы представлены в интерактивном формате и рассчитаны на самостоятельное изучение.

"Другая Находка" - творческий итог совместной работы ученых Музея истории ГУЛАГа и Музейно-выставочного центра Находки. Поддержку в реализации проекта оказал Фонд Памяти. Одна из главных целей фонда - создание новых и модернизация существующих экспозиций, посвящённых истории советских массовых репрессий. В рамках открытия выставки прошли общественные обсуждения - "Трудные темы в музее: новый взгляд". В дискуссии участвовали руководители группы дальневосточных музеев.

Справка "РГ"

Музейно-выставочный центр г. Находка открыт в 1980 году, как Музей истории и филиал Краеведческого музея имени В.К. Арсеньева. В 1991 году музей обрел статус Музейно-выставочного центра. Его фонды насчитывают более 37 тысяч единиц хранения. Центр ведет деятельность по различным направлениям - археология, этнография, история переселения, индустриальная история, военные события и лагеря системы ГУЛАГ в Находке.

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