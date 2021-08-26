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26.08.2021 06:37

На китайском месторождении совершили прорыв в разведке сланцевой нефти

На Дацинском нефтяном месторождении 25 августа прошла пресс-конференция, на которой было объявлено о том, что большой прорыв был сделан в разведке сланцевой нефти в поселке Гулун с дополнительными прогнозируемыми геологическими запасами в размере 1,268 миллиарда тонн. Сланцевая нефть станет важным стратегическим ресурсом для строительства дацинского нефтяного месторождения на протяжении 100 лет.
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"

Сланцевая нефть в Китае в основном континентальная, в зависимости от характеристик коллектора она делится на переслаивающуюся, смешанную и сланцевую. Сланцевая нефть в поселке Гулун относится к третьей категории, которая также является наиболее сложной для разработки категорией, и как в Китае, так и за рубежом не существует прецедентов успеха ее добычи.

Фото: Сайт "Партнеры"
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На Дацинском нефтяном месторождении было внедрена инновация концепции поиска нефти, теоретического понимания, ключевых технологий и методов управления, а также устранено узкое место в инженерно-технических работах. Это особено важно для таких ключевых разведочных скважин, как Guye Youping 1 ("Гулунская горизонтальная сланцевая нефтескважина №1"), Yingye 1H ("Инеская сланцевая нефтескважина №1Н"), Guye 2HC ("Гулунская сланцевая нефтескважина №2НС").

Скважина Guye Youping 1 ведет добычу нефти более 500 дней с совокупной добычей более 6000 тонн сырой нефти и совокупной добычей почти 10 000 тонн в нефтяном и газовом эквиваленте, что является важным стратегическим прорывом в разведке континентальной сланцевой нефти в бассейне Сунляо.

В течение периода 14-й пятилетки Дацинское нефтяное месторождение планирует увеличить разведанные геологические запасы нефти на один миллиард тонн, чтобы увеличить годовой объем добычи сланцевой нефти до более чем одного миллиона тонн.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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