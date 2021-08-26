Построение системы природоохраны в условиях высокотехнологичного производства - задача, требующая тщательного и системного подхода. Формирование программ, а затем четкое следование им, исключение компромиссных решений, безусловный контроль реализованных мероприятий - это те составляющие, которые позволяют ООО "Транснефть - Восток" оставаться в регионах присутствия в числе компаний-лидеров природоохранной деятельности.

Корпоративная политика компании и ее дочерних обществ комплексно обеспечивает экологическую и промышленную безопасность в сфере транспорта нефти. Фото: Из архива компании

Инновации на службе экологии

Трассы нефтепроводов предприятия проложены по уникальным территориям Сибири и Дальнего Востока, где природа сохраняет свою первозданную силу и красоту, - Красноярскому краю, Иркутской и Амурской областям, Республике Саха (Якутия). Сберечь большие и малые реки компании помогает автоматизация. В этом году ведется масштабная работа по модернизации ливневой канализации.

- В рамках программы технического перевооружения, развития и капитального ремонта в соответствии с регламентами ПАО "Транснефть" мы переводим систему дождевой канализации с ручного управления на автоматическое. Задвижки - узлы запорной арматуры - в канализационных дождеприемных колодцах будут автоматизировано закрываться по сигналу, поданному с газоанализаторов. Если, к примеру, на нефтеперекачивающей станции (НПС) в каре резервуара в случае какой-то неполадки попадет нефть, датчики в колодцах обнаружат превышение содержания ее паров в воздухе. Они передадут сигнал на автоматизированное рабочее место оператора станции, и по его команде задвижка перекроет попадание дождевой воды из каре в канализационный колодец в течение минуты, - поясняет заместитель главного инженера по автоматизированным системам управления Павел Еременко.

Модернизация идет на производственных площадках всех трех районных нефтепроводных управлений (РНУ) общества. Работы начались в минувшем мае, завершение их планируется в последнем квартале года. На головной НПС №1 "Тайшет", одной из самых крупных в трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), 14 задвижек - узлов запорной арматуры - с ручным приводом меняют на автоматизированные. Кроме того, там обустраивают новую кабельную эстакаду для передачи сигнала по силовым и контрольным кабелям.

На станции №14 ВСТО на автоматизированные заменяют 14 ручных узлов запорной арматуры, на НПС №17 меняют одну задвижку, на НПС №21 - 12, на НПС №10 "Талакан" - 10 задвижек.

Кроме того, на "Талакане" вместо железобетонных канализационных колодцев появятся металлические. На приемо-сдаточном пункте "Джалинда" - объекте магистрального нефтепровода Сковородино - Мохэ (отвод от ВСТО в направлении Китайской Народной Республики) - два узла запорной арматуры в колодцах будут заменены на современные.

И, разумеется, на модернизируемых объектах проложат новые кабельные линии.

Проекты с говорящим названием

Еще одно важное направление работ, призванных сохранить окружающую среду, - обустройство инженерной защиты на объектах. Название говорит само за себя: проекты сберегут территории (в особенности северные) от опасных грунтовых процессов, которые могут возникать или активизироваться при техногенных влияниях. Комплекс строительных мер предотвращает эрозии и термоэрозии, оползни, криогенное пучение грунтов, термокарст, заболачивание, подтопление и другие геологические явления.

Работа развернута широким фронтом: на 14 участках линейной части магистральных нефтепроводов Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск и ВСТО, а также четырех участках подводных переходов трубопроводов через реки.

Особое внимание уделяется сохранению существующих практик обеспечения безопасности, внедрению новейших методик и технических идей в основные производственные процессы

- В зоне ответственности нашей станции для инженерной защиты реки Кута (это богатый рыбой чистый приток Лены) в месте пересечения ее с нефтепроводом ВСТО на правом и левом берегах сооружены защитные амбары из полиэтиленовой пленки и текстиля, экраны из щебня, отводные канавы, обвалования, уложена георешетка, обустроены водопропуски, укреплены откосы, - детализирует ход работ начальник отдела капитального строительства Ленского районного нефтепроводного управления Андрей Набиуллин.

Такие меры усилят экозащиту реки, в которую впадают минеральные источники, позволят сибирякам по-прежнему отдыхать на ее берегах и островах, на курорте у озера Соленое ловить ленка, щуку, тайменя, налима, окуня, хариуса.

Реализация проектов началась в декабре минувшего года, завершение намечено на ноябрь 2021 года.

Руководство страны призывает уделять больше внимания использованию так называемых чистых технологий, снижающих негативное воздействие на природу. Это принципиальное направление работы, которая будет реализовываться твердо и последовательно.

Свидетельство тому со стороны "Транснефти" - кураторство месяца "Климат и экология", которым в рамках общероссийского Года науки и технологий стал август 2021-го.

Комплексный подход

Корпоративная политика компании и ее дочерних обществ комплексно обеспечивает экологическую и промышленную безопасность в сфере транспорта нефти. Особое внимание в дочерних предприятиях уделяют сохранению существующих практик обеспечения безопасности, внедрению новейших методик и технических идей в основные производственные процессы.

Среди важных экологических инициатив ООО "Транснефть - Восток" - установка специальных защитных устройств на опорах вдольтрассовых высоковольтных линий (ВЛ) электропередачи для повышения орнитологической безопасности и предотвращения гибели птиц.

- Для исключения возможности посадки или гнездования птиц на ВЛ 35-220 кВ птицезащитные устройства ставим на траверсах опор, в том числе в местах крепления поддерживающих гирлянд изоляторов, а также на тросостойках, - рассказывает начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования ООО "Транснефть - Восток" Дмитрий Корнев. - На ВЛ 10 кВ обустраиваем заградители на разъединителях - там, где расстояние между токоведущими фазными проводами невелико. Ведь птица, попав туда, гибнет, а на линии происходит аварийное отключение. В этом году на территориях, где расположены производственные площадки общества, будет установлено 186 птицезащитных устройств. Для сравнения, в 2020-м объекты оснастили 150 комплектами.

Следующие проекты - лесовосстановительный и рыборазводный. На 55 гектарах в Ленском лесничестве Якутии в нынешнем году получат прописку больше 250 тысяч молодых сосен. На воспроизводство ихтиофауны в целях восстановления популяции промысловых видов рыб в 2021 году предприятие выделило почти 800 тысяч рублей.

Значительный объем средств направлен на мероприятия по экологическому мониторингу в зонах функционирования производственных объектов общества. Эколого-аналитические лаборатории предприятия провели исследования более трех тысяч проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод на содержание загрязняющих веществ. По результатам анализов, превышение предельно допустимых концентраций контролируемых веществ не обнаружено.

Как известно, северная, сибирская и дальневосточная природа уникальна и очень хрупка. ООО "Транснефть - Восток", эксплуатируя трубопроводы, бережно сохраняет ареалы обитания животных и растений. А месяцами экологии здесь считают не только август, но и все предыдущие и последующие. Даже если называются они по-другому.