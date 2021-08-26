Появилось видео извержения камчатского вулкана Шивелуч

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН распространил видео извержения вулкана Шивелуч.

Как отмечают ученые, вулканическая активность исполина постоянно нарастает, тем не менее, по словам автора видео, сотрудника Ключевской вулканостанции института Юрия Демянчука, нахождение в районе вулкана сейчас крайне опасно для людей, но предупреждения не останавливают туристов: "Люди приезжают посмотреть на извержение, не осознавая, какому риску себя подвергают. От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри него может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы".

Сотрудники института ведут постоянный мониторинг состояния вулкана.

Шивелуч активизировался в конце июля - после сильного землетрясения на Аляске. Специалисты не исключают, что возросшая активность исполина может вызвать мощное извержение. По их расчетам пепел может подняться на высоту до 12 километров.

Справка "РГ"

Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Он состоит из трех основных структур: вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола 2,5 километра. Вулкан находится в 450 километрах от столицы региона - Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина - 60-70 тысяч лет. Первоначальное название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора".